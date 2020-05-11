【母子情】陳奕迅拍片憶童年百厭扭買玩具　Eason自認蝦媽媽曾拎菜刀威脅

▲ 陳奕迅（Eason）拍短片講述與媽媽的童年往事。

昨日（10日）是母親節，一眾藝人明星都在社交媒體分享與媽媽的故事及慶祝活動。陳奕迅（Eason）就選擇拍攝短片，講述與媽媽的童年往事。小時候百厭的Eason跟很多小朋友一樣，會扭買玩具，甚至試過拎菜刀威脅媽媽，他自認是「蝦」媽媽的小朋友。

▲ Eason在母親節發布短片，罕有談及與媽媽的關係。（影片截圖）

兒時扭買玩具

Eason於Facdebook分享一段約3分鐘的影片，他穿上「I LOVE U MOM」字樣的上衣，在鏡頭前罕有談及媽媽。他指小時候經常扭計，有一次媽媽帶著他，在回家的路上經過一間玩具店。他那時很喜歡灣仔，因為他就讀聖約瑟小學。

灣仔有好多玩具舖，細個好鍾意超合金，佢（媽媽）就唔買畀我，我由灣仔皇后大道東扭到去（北角）雲景道，一路講一路喊。

▲ Eason指自己童年很百厭，試過由灣仔一直扭買玩具到北角。（影片截圖）

他記得當時向媽媽說了一些難聽的說話，他自認「我應該係『恰』媽咪嘅小朋友」。

Eason媽很愛看書，尤其是關於醫學、性格的書籍。他的朋友都知道，因為媽媽初見兒子的朋友會問對方的生肖、出生年份，一切都是為了兒子。

佢覺得你對我個仔好定唔好，『哦，你屬蛇，蛇對老虎唔係幾好』，因為我屬虎。

▲ Eason表示媽媽愛閱讀，尤其是關於醫學、性格的書籍。（影片截圖）

他最深刻媽媽的金句是「我無你咁好氣」、「我費事死細胞」。

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拎菜刀威脅媽媽

Eason的父親陳裘大曾任房署工程師，是高級公務員。他提及童年曾搬到港島渣甸山畢拉山道政府宿舍，二千多呎、兩梯兩伙，單位大到可以在客廳放置一張乒乓球枱。

他記得一次做錯事，媽媽追打他，他躲在乒乓球枱下躲避，之後更衝入廚房拎菜刀架在自己頸上威脅媽媽。

我話如果你再打我，我就自殺，我當時得6、7歲。

▲ Eason小時候一家搬入渣甸山畢拉山道政府宿舍。（影片截圖）

原來他只是以刀背架在自己頸上，媽媽當時沒好氣拋下一句「我費事死細胞」就走。他回想往事，難以理解「點會有咁嘅細路，真係想講句『生舊叉燒好過生你」。不過，他坦言︰

我細個嘅時候好幸福。

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責任編輯︰駱秀玲