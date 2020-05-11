【郭富城演唱會】城城跳唱一小時全民激讚　即時網上重溫郭富城天王功架【有片】

▲ 郭富城網上音樂會贏盡好評。

根據大會公布資料，《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》在全球Facebook串流直播的總瀏覽量為150萬，再加「健康.旦」YouTube頻道的直播瀏覽量為48萬，即總數約198萬人次，以上數字不包括各電視台、手機應用程式、網頁及騰訊的收視率。

郭富城在演出後亦於IG表達感受，稱：「我認為這個《鼓舞，動起來慈善演唱會》在我的演唱會紀錄上必須佔有重要的一頁。謝謝大家的支持，特別是所有捐款的朋友，包括海港城帶頭捐予的一百萬，實在是一口強心針！」

▲ 城城完騷後跟多位舞蹈員大合照。（取自IG）

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他亦希望這份捐款行動繼續下去：「今次籌募抒困經費的目標理想地完成。演出是完成了，希望我演出的歌舞和發放的鼓勵，可以帶給大家一些快樂和正能量。我永遠記得這一天，百人共舞，一起鼓舞動起來。為大家打氣。為香港打氣！」

是次演出，演出場地海港城捐出100萬，再加上郭富城之前私下損出數10萬元，此音樂會至少籌得逾百萬善款，幫助失業的舞蹈員及電影業基層。而總善款數字，大會預計過1至2天結算後公布。

▲ 城城對音樂會演出極為滿意。（取自IG）

不少網民大讚城城演出賣力，在高溫下依然跳唱一小時，盡展天王風範，壓台感十足，亦十分感激郭富城對演藝界的付出。

▲ 郭富城跟多位dancers高溫下賣力演唱。（取自IG＿

不過，同時有不少觀眾當日未能抽空欣賞，幸而主辦單位健康旦為今次《鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，現時可在健康旦官方YouTube頻道免費重溫全個演出，網上重溫上架約一個月，大家可在本月份網上無限次重溫。

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