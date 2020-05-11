  • 32°C
香港時間 : 2020511日 (週一) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

康文署宣布5月21日重開公眾游泳池健身室等設施

社會 11:21 2020/05/11

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

康文署宣布將於5月21日重開大部分康樂設施。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，已關閉超過3個月的康文署康樂設施，將於5月21日重開大部分設施，包括公眾游泳池的主池及副池、健身室及燒烤場、部分分區圖書館等。

一文看清康文署設施重開日期　部分場地最快5月6日重開

康文署於5月10日重開運動場地，其更衣室及沐浴設施今起也會重新開放，但為減低受感染風險，會實行「隔開」使用。署方亦同時宣布將於5月21日重開大部分康樂設施，包括公眾游泳池的主池及副池、舞蹈室或活動室、健身室、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣等。

另外，部分分區圖書館及其學生自修室亦會於同日局部重開，包括位於香港仔、柴灣、藍田、油麻地、粉嶺、大埔、青衣、東涌等，屆時自修室會實施與圖書館相同的特別開放時間和分段開放，每節約3小時，並限制人數。

【限聚令】康文署提醒市民：切勿在暫停開放的泳灘游泳及聚集

至於其他戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，將於6月1日起恢復舉辦，包括網球、高爾夫球、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、器械健體、獨木舟、滑浪風帆等，但每項活動的參與人數（連同教師）會受「限聚令」最多8人的數目為上限。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：郭詩詩

運動場 泳池 圖書館 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
12:32 2020/05/10
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
【阿嬌離婚】鍾欣潼原計劃下半年才公布離婚　發律師信「提醒」賴弘國收口　
10:48 2020/05/10
【阿嬌離婚】鍾欣潼原計劃下半年才公布離婚　發律師信「提醒」賴弘國收口　
【新冠肺炎】衞生防護中心今下午見傳媒交代疫情　料今日再現確診個案
13:43 2020/05/10
【新冠肺炎】衞生防護中心今下午見傳媒交代疫情　料今日再現確診個案