康文署宣布5月21日重開公眾游泳池健身室等設施

▲ 康文署宣布將於5月21日重開大部分康樂設施。

新冠肺炎疫情有緩和跡象，已關閉超過3個月的康文署康樂設施，將於5月21日重開大部分設施，包括公眾游泳池的主池及副池、健身室及燒烤場、部分分區圖書館等。

一文看清康文署設施重開日期 部分場地最快5月6日重開

康文署於5月10日重開運動場地，其更衣室及沐浴設施今起也會重新開放，但為減低受感染風險，會實行「隔開」使用。署方亦同時宣布將於5月21日重開大部分康樂設施，包括公眾游泳池的主池及副池、舞蹈室或活動室、健身室、體操訓練場、燒烤場、貝澳營地、水上活動中心、屯門康樂體育中心戶外運動攀登牆及繩網陣等。

另外，部分分區圖書館及其學生自修室亦會於同日局部重開，包括位於香港仔、柴灣、藍田、油麻地、粉嶺、大埔、青衣、東涌等，屆時自修室會實施與圖書館相同的特別開放時間和分段開放，每節約3小時，並限制人數。

【限聚令】康文署提醒市民：切勿在暫停開放的泳灘游泳及聚集

至於其他戶外、室內及水上活動中心進行的康樂及體育活動訓練班，將於6月1日起恢復舉辦，包括網球、高爾夫球、草地滾球、羽毛球、壁球、乒乓球、器械健體、獨木舟、滑浪風帆等，但每項活動的參與人數（連同教師）會受「限聚令」最多8人的數目為上限。

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責任編輯：郭詩詩