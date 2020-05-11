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【疫情下職場】新冠肺炎美國確診人數全球最高　Google預計大部分員工2021年前將居家辦公

休閒 11:38 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

盡管新冠肺炎的疫情在香港有緩和的趨勢，但美國的IT龍頭企業仍嚴陣以待。據英國獨立報的報導，為防止疫情蔓延，Google通告各員工預計大多數員工都將在2021年之前作居家辦公，以確保有安全的社交距離。截止昨天(5月10日)為止，美國的新冠肺炎確診人數已達130萬，為全球最高。

報導指出，Google 的CEO Sundar Pichai在上周四告訴員工要做好遠程工作至10月的準備，甚至可能要到年底。他在發出電子郵件稱，有些辦公室最早將於6月開業。但據匿名消息人士透露，本週Google員工被告知復工時間將因部門和地點而異，但多數員工至少要到10月底才能上班。

Google 的CEO Sundar Pichai表示，部份辦公室最早將於6月開業，但亦有準備大多數員工在明年前在家工作。（相片來源︰法新社）

另外，Facebook也在周四通知員工稱，如果他們願意的話，可以在整個2020年中都遠程工作。媒體CNBC之前已指出，Facebook創始人兼首席執行官Mark Zuckerberg，在上個月表示由於大部份Facebook員工都能遠程工作，該公司感到「有責任給那些沒辦法使用共享資源的員工，彈性上班。」他還表示，該公司至少要等到2021年7月才會舉行50人以上的聚會。

撰文︰司徒家傑

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