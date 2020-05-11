【郭富城演唱會】城城網上演唱會演出前存一個隱憂　鄭丹瑞事後鬆一口氣：個天都幫我哋

前日（5月9日）舉行的《郭富城鼓舞動起來網上慈善演唱會》獲一致好評，郭富城與近百舞蹈員在慈善演唱會的傾力演出感動觀眾。參與當日製作兼負責司儀的阿旦鄭丹瑞在《經濟日報》專欄透露，他在開騷前心情忐忑。阿旦專欄全文如下：

當耳機傳來導演告訴我︰還有三分鐘就開始直播《郭富城鼓舞動起來網上慈善演唱會》時，我舉頭望天，那一大片烏雲，讓我心情相當忐忑。我記得有位記者朋友在演唱會前夕，傳短訊問我︰「天文台說星期六會有大暴雨，你們有Plan B嗎？」當時我充滿信心地答︰「最近天天都陽光普照，又怎會有大暴雨？就算有雨，只會令氣氛更高漲，我從來沒有擔心過。」

星期六密雲，而且有一種山雨欲來的感覺，心想︰「無理由日日都咁好天，就等到做《郭富城嘅慈善演唱會》直播先至嚟落雨呀嘛？﹗」下午三時許，我正在化粧set頭時，手機傳來好事之徒的短訊︰「香港島下雨，荃灣那邊也正在下雨，尖沙咀情況如何？」「尖沙咀陽光普照。」明明烏雲密布，我死。下午四時五十七分，直播快要開始，同樣，天也快要下雨了。然後，當郭富城歌聲響起，整整一個小時的直播節目，竟然是清風送爽，順利完成。

那股會下雨影響這個戶外演唱會的擔心，一掃而空。有的只是郭富城和接近一百位dances的揮汗如雨。「連個天都幫我哋。」在郭富城唱最後一首歌《強》的時候，我說道。由四月十二日《許冠傑同舟共濟演唱會》，到《郭富城網上慈善演唱會》，「健康旦」這個平台，在不足一個月，主辦了兩個全球直播live concert，感謝歌神和天王之餘，還得感謝天。