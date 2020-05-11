【銅芯抗疫口罩】梁子超指可重用口罩易交叉感染　建議赴醫院用外科口罩

▲ 梁子超建議市民在醫院等高危地方使用外科口罩。（資料圖片）

香港郵政 今日（11日）起陸續向市民派遞 「銅芯抗疫口罩」（CuMask）， 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為， CuMask的口罩濾層功能相當好，適合社區使用，建議 在醫院等高危環境應佩戴外科口罩。

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梁子超今早接受電台訪問時表示，若只需在社區使用，簡單的布口罩可阻截絕大部份飛沫，未必需要使用過濾程度相當高的口罩。他又指，現時歐洲不少地方亦使用布口罩，而現時大部份外科口罩其實都會「漏氣」。

他又指，可重用口罩過濾層數多呼吸阻力偏高，但 市民如在醫院等高危環境，應佩戴外科口罩，因為在病毒很多的環境中，口罩表面容易會受到污染，容易造成交叉感染風險；而長者及缺乏自我照顧能力的人士，如配戴太厚的口罩，可能呼吸困難，應 該將口罩放鬆 ，或 不應使用有關口罩。 他更提到， 現時天氣炎熱， 如 口罩沾染汗水，會容易滋生細菌，造成皮膚敏感或發炎。

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對於吸入銅芯抗疫口罩的銅粒風險有多大，他表示這款口罩使用毫米銅， 而非納米銅，故銅相對「大粒」， 加上有幾層過濾，吸入銅的風險相對小，但他質疑有關設計殺滅病毒的功能。

至於被問到自己會否使用「CU MASK」，他指在高危地方絕不會使用，即使在其他地方，亦寧願使用簡單布口罩。他解釋，其他布口罩容易清洗，亦可以燙平或弄乾，相反「CU MASK」清洗時比較麻煩，其限制較多。

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安老服務協會執委李輝表示，院舍人手在疫情下已經相當緊張，每間院舍有幾十至幾百名院友，政府可重用口罩只能用番梘和清水手洗， 如要逐個清洗口罩， 過程不可擰乾，要平鋪晾乾，對院舍操作有難度，另院舍人數眾多，口罩無名，無法識別。

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責任編輯：郭詩詩