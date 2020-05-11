【復課準備】情緒教育機構主張復課先破冰　提供免費入校課程協助重建師友關係

▲ 重建校園歸屬感應是復課後的重要。(受訪者提供)

小學生在下月復課時，學生可能連其他同學的名字都記不清楚，對校園環境感到陌生，更難重拾學習，情緒教育機構「 JUST FEEL感講」將舉辦8場到校的免費班級經營工作坊，向老師教授如何打開話題，在復課後讓師生間破冰。8場工作坊針對小一至小六班主任，名額有限，有興趣的教育工作者要趁早報名了！

▲ 8場實體工作坊將針對如何設計對話圈。(受訪者提供)

講座由非牟利機構「JUST FEEL 感講」主辦，內容包括班級經營活動指引、教材和工具，善意溝通技巧等等。導師Raymond指出，「班級經營」在復課後尤其重要，原因是學校停課至今，紛紛開展網上教學。然而，新模式令學生和老師都感到壓力，因為師生無法面對面與其他人交流，關係變得疏離。

▲ 聖文德天主教小學在復課前已舉行過多場「線上聊天室」。(受訪者提供)

Raymond強調，現時很多學校反映，學生都很想念學校、老師和同學。故他們先提議校方在這期間，在線上平台以輕鬆的閒聊和活動跟孩子維繫關係。

因為我們深信，學生的學科學習固然重要，但他們的情緒健康及個人成長更重要！

Raymond認為，孩子返學不但要學知識也要學社交，但日常的溝通機會，已被密集式課堂佔據，基本上師生間和同學間無閒對話。故復課後，他們期望有多些學校了解閒話家常、建立關係非常重要，而不是追趕課程，望情感教育也應找回重要的位置。

班級經營應是疫症後的首要關注項目。

▲ JUST FEEL 感講善意溝通海報（隨工作坊附送）

他舉例其中一間合作學校、聖文德天主教小學在復課前，便舉行過多場「線上聊天室」，老師與學生簡單聊天，互相了解近況，又玩不同的遊戲，例如「估歌仔」﹑「大電視」及「猜猜畫畫」等等，使師生、學生即使隔著冷冰冰的螢幕仍能有趣地玩樂及感受到彼此的溫情。

JUST FEEL現製作「線上班級經營活動主題庫」，讓班主任在無法面對面聊天也能了解學生近況﹑促進彼此關係。

而8場實體工作坊將針對如何設計「對話圈」，師生圍圈而坐輪流拿著「發言信物」分享，其他人則專心聆聽，使到每一人都可以平等地分享和被聆聽，增加彼此的了解和凝聚力，提升學生對班級的歸屬感和安全感。

欲參加教師工作坊可電郵至info@justfeel.hk或按此連結。

記者：胡麗珊