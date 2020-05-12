【肥仔變型男】韓國235磅肥仔激減81磅　化身型男拍爆肌寫真

▲ 韓國獨立樂隊South Club鼓手李東漌激減81磅，化身型男拍爆肌寫真。

肥仔變男神！韓國獨立樂隊South Club鼓手李東漌，近日在Instagram分享了一輯個人寫真，盡展上半身完美腹肌線條外，同時也上載了昔日舊照做對比，原來李東漌過去體重高達235磅，透過運動和飲食才成功減肥，慢慢令體態得以改善，再次證明肥仔也可以是潛力股。

▲ 李東漌在個人Instagram上公開了一系列寫真，露出上半身健美身材。（圖片來源：Instagram）

李東漌在個人Instagram上公開了一系列寫真，露出上半身健美身材，他表示以前從來想過能擁有這樣的身材。之所以能達成願望，都是靠著一路以來的毅力所換來。

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▲ 李東漌從小就是胖子，試過很多運動、極端節食都未能成功減肥。（圖片來源：Instagram）

李東漌曾在訪問中表示，自己從小就是胖子，試過很多類型的運動、極端節食方式都未能成功減肥，而在去年開始再次積極減肥，在營養師建議下，改變飲食習慣，並透過運動，成功由最重107公斤（235.4磅）減至70公斤（154磅）。

▲ 李東漌是獨立樂隊South Club鼓手，樂隊是由WINNER前成員南太鉉（右）所組成。（圖片來源：Instagram）

獨立樂隊South Club是由韓國男團WINNER前成員南太鉉所組成，現年23歲的李東漌是在2019年加入樂隊成為鼓手。李東漌今次在IG公開寫真後，又以英文寫下感想：

我拍了一輯人生中從未想過能擁有的寫真照。要說這是完美仍很尷尬，但我學會如何在準備的過程中堅持不懈。自小我就一直很胖，而且一直減肥失敗，所以這次經歷讓我為自己感到更加自豪！

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責任編輯：羅嘉欣