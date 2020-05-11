【十八年後的終極告白】譚俊彥為榮華富貴起歪念　魔化Sam：我真是殺了人【劇透慎入】

▲ 《十八年後的終極告白》的譚俊彥成為final boss。

TVB劇《十八年後的終極告白》本周進入結局篇，譚俊彥飾演的阿Sam錯手殺人後成為《十八年後的終極告白》final boss而將劇情推向高潮。自18年前埋屍後，一直都奉公守法的Sam為保自己辛苦經營的事業、地位，以謊話掩蓋謊話，最終造成無法彌補的錯誤。

而在昨晚（5月10日）的《東張西望》邀譚俊彥、陳山聰、何遠東、蕭徽勇、杜大偉、司徒暉及唐嘉麟接受訪問，陳山聰透露本周《十八年後的終極告白》將再有角色要死，究竟是哪一個？

【十八年後的終極告白】阿Sam一個疏忽遺下殺人證據 阮進展開尋仇計劃【劇透慎入】

▲ Sam一錯再錯。（《十八年後的終極告白》劇照）

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正反一線之差

一直仰慕Sam的舊同學賴國明（唐嘉麟飾）為18年前埋屍案的始作俑者，Sam因害怕賴國明告發自己而在錯手殺死賴國明，之後放火焚船毁滅證據，可是卻把無辜被綁架的淑嫻（江欣燕飾）燒死。

「埋屍七子」其中的敬一（陳山聰飾）發現Sam行為異常，逼問下得悉對方意外殺人，當時Sam解釋：「今次我真的殺了人，我不是故意殺他，本來我只想制服他，但他要報警，報警的話我什麼也沒有，一切要從頭再來。」

敬一立即安慰好兄弟，揚言賴國明是扺死，告訴Sam事情已完結，往後生活一切正常。後來賴國明屍體被發現，Sam卻成功脫身，令一直循規蹈矩的Sam嘗到謊話的好處，導致後來價值觀的崩壞。

（以下劇透，慎入）

▲ Sam希望補償麗瑾。（《十八年後的終極告白》劇照）

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敬一成替死鬼

18年前，敬一為保兄弟而將殺人罪名攬在身上，重情重義反成他的催命符。由於Sam希望搵快錢與麗瑾（黃智雯飾）逃離香港，不惜答應敬一恩師鏡叔（鄭恕峰飾）做假帳，敬一為報鏡叔提拔之恩而答應當替死鬼。

▲ 敬一重情重義。（《十八年後的終極告白》劇照）

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阿倩慘遭強暴

可惜鏡叔上巿失敗，導致敬一遭受報復，令女友阿倩（楊秀惠飾）慘遭強暴。

另一邊廂，阮進（林嘉華飾）在喪妻後不斷查明真相，後來更手握Sam誤殺淑嫻的證據，Sam為自保而游說阮進，後來更對阮進起殺念，在危急關頭，敬一和麗瑾趕到，相信敬一為了阻止Sam一錯再錯而犧牲自己。

▲ 劇照透露下一位遇害者。（《十八年後的終極告白》劇照）

從劇照分析，肥仔富（何遠東飾）和阿倩在靈位前拜際，從阿倩寬闊的衣著推敲懷了敬一的骨肉，可惜敬一無緣看著寶寶的長大，而Sam注定在漫長歲月中，承受孤獨的折磨。

倘若，「埋屍七子」當初選擇坦白，相信結局一定有所不一樣，眾人不會受到良心責備，18年來一直回憶同一個惡夢，正如預告中提及：「避得過良心責備，但逃得過恢恢天網？」

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