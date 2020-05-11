【生活智慧】雞蛋分白蛋啡蛋粉紅蛋? 老字號蛋行解構3款街市常見雞蛋
休閒 14:08 2020/05/11
市面上售賣的雞蛋可謂五花八門，但究竟有何分別？以溏心皮蛋馳名的老字號蛋品專門店開源蛋行負責人楊其鋒（Jeffery）這次會為大家解構白蛋、啡蛋及粉紅蛋這3款最常見雞蛋的分別。
Jeffery說，雞蛋種類會因應產地、飼養環境及飼料等因素有所不同，大多數會分成白蛋、啡蛋及粉紅蛋3種。
雞蛋顏色不同主要是受不同雞種所影響，其次是飼養環境不同，一般生白蛋、啡蛋的母雞大多是雞籠內飼養產蛋，而粉紅蛋，又叫土雞蛋，則是由自由放養的走地雞所生。
Jeffery更說平日在街市最常見的啡蛋，有來自中國、美國、泰國及日本，而美國及日本亦有白蛋出產，而土雞蛋則主要在中國生產。而一般餐廳食肆選用中國啡蛋、中國土雞蛋及美國白蛋較多。
|產地及種類
|口感
|美國白蛋/啡蛋（上圖左下）
|較滑溜、淡口
|日本白蛋/啡蛋
|蛋黃濃、富蛋香
|中國啡蛋（上圖右下）
|蛋白密度高、較香口
|泰國啡蛋
|淡口、質素一般
|中國土雞蛋（上圖中）
|蛋味最濃、較香口
哪揀蛋有何秘訣？Jeffery說傳統方法會用黃光燈膽照，如果蛋通透，沒有黑點的話就是靚蛋。
不過現時大多數會一盒盒雞蛋買，很少會照燈，或可透過目測揀蛋，表面沒有爛或裂痕便可。
記者︰黃依情