【街市貼士】雞蛋分白蛋啡蛋粉紅蛋?　老字號蛋行解構3款街市常見雞蛋

▲ 以溏心皮蛋馳名的老字號蛋品專門店開源蛋行負責人楊其鋒，這次會教大家分辨街市3款最常見雞蛋。

市面上售賣的雞蛋可謂五花八門，但究竟有何分別？以溏心皮蛋馳名的老字號蛋品專門店開源蛋行負責人楊其鋒（Jeffery）這次會為大家解構白蛋、啡蛋及粉紅蛋這3款最常見雞蛋的分別。

▲ Jeffery說雞蛋主要分為3種，包括白蛋（左上）、啡蛋（右上）及粉紅蛋（下）。（受訪者提供圖片）

Jeffery說，雞蛋種類會因應產地、飼養環境及飼料等因素有所不同，大多數會分成白蛋、啡蛋及粉紅蛋3種。

雞蛋顏色不同主要是受不同雞種所影響，其次是飼養環境不同，一般生白蛋、啡蛋的母雞大多是雞籠內飼養產蛋，而粉紅蛋，又叫土雞蛋，則是由自由放養的走地雞所生。

Jeffery更說平日在街市最常見的啡蛋，有來自中國、美國、泰國及日本，而美國及日本亦有白蛋出產，而土雞蛋則主要在中國生產。而一般餐廳食肆選用中國啡蛋、中國土雞蛋及美國白蛋較多。

▲ 3款雞蛋的蛋黃顏色也有差異，白蛋（左下）、粉紅蛋（中）及啡蛋（右下）。（受訪者提供圖片）

產地及種類 口感 美國白蛋/啡蛋（上圖左下） 較滑溜、淡口 日本白蛋/啡蛋 蛋黃濃、富蛋香 中國啡蛋（上圖右下） 蛋白密度高、較香口 泰國啡蛋 淡口、質素一般 中國土雞蛋（上圖中） 蛋味最濃、較香口

▲ Jeffery教大家揀蛋時，最重要是蛋通透，沒有黑點及裂痕。（受訪者提供圖片）

哪揀蛋有何秘訣？Jeffery說傳統方法會用黃光燈膽照，如果蛋通透，沒有黑點的話就是靚蛋。「不過現時大多數會一盒盒雞蛋買，很少會照燈，或可透過目測揀蛋，表面沒有爛或裂痕便可。」

記者︰黃依情

