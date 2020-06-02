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【專訪】何詩蓓為學好中文自小就讀本地學校　文憑試後赴美讀兒童心理學

社會 08:00 2020/06/02

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何詩蓓自小在本地學校聖保祿小學和中學讀書，其後遠赴美國攻讀心理學。（馮漢柱攝）

說起何詩蓓，總會談到她十分難發音的英文名「Siobhan Haughey」，加上「鬼妹」的外表，總給人一種外國人的印象。事實上，Siobhan的爸爸是愛爾蘭人，而媽媽是香港人，為了學好中文，Siobhan於本地學校聖保祿小學和中學讀書，所以這位「混血小飛魚」自小就能說出一口流利廣東話。

【專訪】港產女飛魚何詩蓓剖白美國疫情下生活　勉勵港人要團結齊心抗疫

Siobhan完成中學文憑試後，決定遠赴美國升學改善泳術，最終在美國密芝根大學攻讀心理學。她希望退役後可以成為兒童心理學家，「小朋友的經驗或經歷很影響往後的發展，希望可以透過我的專業，令他們有一個正面的發展。」

不過，在美國留學第一個月，由於大學的生活與訓練模式起了很大轉變，Siobhan已感到非常吃力，

在香港每星期練7次水，到美國一星期就練10次，訓練模式更辛苦；在學業上經常要在課堂上主動發表意見，對於平時較沉靜的我，真的有點不適應。

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Siobhan坦言，只是過了兩個星期已經感到很辛苦，一度想立即返回香港，每次練水回到宿舍，就會打電話與媽媽訴苦，說不想再接觸游泳，但媽媽的一席話，也解開了Siobhan的鬱結，「媽媽不停提醒我，你自己是很有天份，如果真的不想游，你可以停，但是你是否真的想放棄你以前一路以來努力得到的東西。」

完成4年的學業後，Siobhan為了追尋游泳夢，決定投身全職運動員，追逐奧運夢。作為一個留美讀書的過來人，她認為，出外升學最重要是保持心境開朗，願意接納新的文化和思想，亦要學懂獨立，更易令自己適應海外生活。

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記者：陳子謙

何詩蓓 游泳 運動員 美國

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