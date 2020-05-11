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【新冠肺炎】何栢良：若復課時兩地疫情無大反彈　豁免跨境學童強制檢疫做法安全

社會 12:03 2020/05/11

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港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若復課時兩地的疫情均無大反彈，可容許跨境學童豁免檢疫。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，截至昨日（10日）本地病例已連續21日維持「零感染」。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若復課時本港和内地的疫情均無大反彈，可容許跨境學童豁免檢疫。

【何栢良訪問】28天本地感染歸零尚餘一周　何栢良指達標後口罩不可除邊境未可放

何栢良今早（11日）接受電台訪問時指，來往内地和本港人士若要在兩地分別需檢疫14天，是沒有需要和費時失事，認為粵港澳三方應檢視現時的檢疫措施安排。

【何栢良訪問】何栢良不排除新冠肺炎如流感一年兩高峰　籲疫症冬臨前買口罩作儲備

至於港府早前宣布於5月27日起分階段復課，他表示，若要為2萬多名跨境學童反復檢疫，未必可行，認為若屆時疫情沒有大反彈，豁免跨境學童強制檢疫是安全的做法，而港府亦可參考内地，使用健康碼取代檢疫。

【何栢良訪問】拍片教戴口罩籲加強邊境措施引批評　何栢良：世紀奇難雜症市民有權知道更多

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責任編輯：郭詩詩

 

傳染病 何栢良 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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