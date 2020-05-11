【生仔悲劇】遭家人強迫順產3次哭求開刀被拒　孕婦難頂陣痛跳樓一屍兩命

▲ 一名孕婦難頂陣痛竟跳樓一屍兩命。

孕婦順產要經歷重重陣痛，生仔有如鬼門關走出來；陝西一名孕婦卻難頂陣痛，選擇走上絕路。她曾兩度要求家人容許她開刀生產，連護士也建議開刀，卻遭家人拒絕，最終孕婦受不了強烈陣痛，從醫院5樓跳下一屍兩命。事後醫院竟將責任推卸給當值護士，圖炒魷了事，護士不服下控告醫院。

據內地《澎湃新聞》報道，陝西榆林市的孕婦馬茸茸於3年前到醫院待產，由於是第一胎兼且胎兒頭部偏大，醫生認為順產的話恐有難產風險，建議剖腹生產，但家屬知情後仍堅持順產，並在知情同意書上簽名。

馬茸茸進入待產室後，感到非常疼痛而煩躁不安。翻查當日的《護理記錄單》顯示，孕婦曾提出開刀要求，但在旁的家屬拒絕。馬茸茸先後2次痛得走出待產室，向家人喊好疼，但仍被要求堅持順產。當值護士多次安撫她，並游說家屬同意開刀，仍遭家人拒絕。

3次要求開刀遭拒絕

翻查閉路電視顯示，晚上7時20分，值班護士劉麗做完第3次護理記錄後的1分鐘，馬茸茸第3次走出待產室，向劉麗要求開刀，但她身為護士無權決定，只能繼續安撫馬茸茸。

當日《護理記錄單》上共有3次記錄，均記載了「拒絕手術」的家屬意見。前2次由另一當值護士張帆所寫，第3次才由劉麗負責。

直到晚上8時許，馬茸茸終於難頂陣痛，從醫院5樓的備用手術室窗口跳下身亡。事發後，馬茸茸家人反指，是他們向醫護人員提出開刀生產的要求遭到拒絕。

護士「食死貓」被解僱

事後，相關醫護人員遭受警告、行政記過、撤職等責罰，但只有劉麗一人遭解僱，並要求她外出學習一段時間，以平息輿論。

劉麗學習歸來後，卻不准回醫院上班，她不服下於2018年12月入稟綏德縣勞動人事爭議仲裁院控告醫院，獲裁定可返回職位。但涉事醫院不服上訴，綏德縣人民法院2019年3月一審判決，指劉麗不應承擔主要責任，而醫院對其他相關人員只給予記過、警告等處分，卻只解聘劉麗，有失公正。院方沒有再上訴。

3年過去，劉麗近日再向傳媒表示，自己仍被醫院拒之門外，榆林市衛健委敦促醫院積極履行裁決結果。該醫院院長稱，正等待法院執行，會盡快解決方法。

更多產前產後新聞，即睇︰

【產後抑鬱】博士媽媽產後抑鬱抱5個月大BB跳樓亡 丈夫責怪太太：為何帶走我女兒

【奇蹟寶寶】孕婦臨盆趕赴醫院失控撞車 胎兒受猛力滑出墮地一件物品挽救小生命

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲