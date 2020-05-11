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【IKEA不雅片】疑似女網紅闖IKEA拍不雅片　宜家家居：譴責有關行為已報警處理

休閒 12:21 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

疑似女網紅闖IKEA拍不雅片.

内地一名女子近日闖入內地一間宜家家居（IKEA）拍攝不雅短片，短片曝光後引起外界爭議。IKEA中國（前日）發表聲明，譴責有關行為，並已即時報警。傳涉事女子是內地一名女網紅，事發的宜家分店位於廣州。

拍不雅片時不遠處還有幼童

綜合內地媒體報道，該段不雅片長達16分鐘，只見一名身傳白衣的女子進入IKEA門店後，在店內梳化、床及其他地方做出不雅動作，包括對著鏡頭多次掀開上衣、露出胸部並自摸，又裸露下體，並在場擺出各種不雅的姿態，當時其身後還有顧客在走動，另不遠處還有幼童；但她卻沒有理會，畫面尺度大，令人咋舌。

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傳涉事者為內地一名女網紅

短片曝光後引起網民熱議，不少看過短片的網民稱，整個過程顯得有些緊張。有人質疑該名女子是在炒作自己，目的是為博取粉絲目光。傳涉事女子是內地一名女網紅。

宜家中國：已報警處理

宜家中國官方前日（9日）發聲明回應，稱關於近日網絡上傳播的疑似涉及宜家商場的視頻事件，宜家中國非常重視。宜家堅決反對並譴責這種行為，並已第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。

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宜家又指，致力於為大眾提供家居靈感，營造安心、舒適、健康的購物體驗及環境，並呼籲消費者文明有序逛宜家，共同維護良好的購物環境。至於事發地點，有網民稱是在廣州，但宜家的聲明中未有確實說明。

責任編輯：王俊賢

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