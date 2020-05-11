【土地問題】與父母不合18歲申請公屋　港男未排隊先倒扣30分：一開波就負分

▲ 一名網民在網上討論區留言指，自己18歲申請公屋，惟因戶籍重疊，未排隊先倒扣30分。

香港的住屋問題一直未能解決，若與家人相處出現問題，但礙於薪金不高不能說走就走，想買樓上車更是天大的難題。一名與父母居住在公屋的港男在網上討論區回應帖文，指自己與父母不合，18歲申請公屋，惟因戶籍重疊，未排隊先扣30分，導致他等待10年仍毫無任何消息。

有網民於連登討論區以「廢老母老豆唔除我名，阻住我排公屋」為題發文，指與同住的女友準備註冊結婚，希望申請輪候公屋，但父母堅持不讓他除名，「請問自己已經有名係咪排唔到？有冇得自己簽嘢自己除名？佢哋一日到黑喺到度縮數，又老綜（綜援）又盛，仲話要搬大屋阻住我，工又唔返！」

該名網民透露，自己早已搬出去住兩年，現時與女友同居，

註冊咗緊係要排公屋，點知佢哋都仲唔肯除我名！

當中，他表示，父母不肯除名的原因是，

純粹自私，想要搬大（屋）。我屋企個情況係點都唔會要搬返細屋！

網民勸喻放棄申請公屋

帖文引來網民熱烈討論，有網民建議樓主找一份更高薪的工作，「唔畀家用，逼佢地交兩三倍租」及「呃佢話準備同女朋友買樓，而家唔刪你名，第時佢會畀房署趕走」。不過，另有網民勸喻他直接放棄，「唔使諗啦，抽居屋」。

過來人分享申請公屋經驗

然而，有過來人留言分享，指自己與父母同住公屋，但因與父母不合想搬走，於是在18歲時自己遞表申請公屋，

但房屋署寄封信畀我話我重疊咗所以扣30分，我一開波係負分。18歲入紙，28都未有單人，最後放棄咗，除晒所有名，同女朋友儲咗錢買咗樓。

公屋除名需得到戶主同意

根據房屋委員會（房委會）資料，任何家庭成員如自願退出公屋戶籍，可用書面提出删除戶籍要求。若其遷出證明屬實，戶主會獲邀辦理删除戶籍的手續。但由於更改租約上的家庭成員名單須取得戶主的同意，若戶主不合作，房委會便不會改動租約，只會更新內部記錄以執行删除戶籍。房委會會發信通知戶主已採取的行動，並提醒他須及早完成删除戶籍的手續。

根據房委會資料，若是「非長者一人申請」，如現居於公屋單位會被扣30分；申請人成功登記公屋申請後會刪除其公屋單位戶籍，但不會獲加回已扣減的30分。另由2017年4月1日起，若家庭申請者（即樓主與配偶）的申請表內全部成員均現居於公屋（無論是否同一公屋戶或分別居於不同公屋），相關申請亦將被凍結一年。

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責任編輯：王明芳