【夜店播毒】韓國毒王到梨泰院5間夜店狂歡　54人被感染逾3千人接受家居隔離

▲ 韓國毒王到梨泰院5間夜店狂歡感染54人，逾3千人接受家居隔離。

南韓新冠肺炎疫情近日緩和，連續數天保持零確診，卻突然爆出首爾梨泰院夜店群聚感染事件。目前已有54人確診，9日單日新增34人病例，是自4月9日以來最多。

「梨泰院毒王」到5間夜店狂歡致54人確診

根據南韓傳媒報導，一名來自京畿道龍仁市的29歲男子，因發燒及腹瀉等疑似症狀，5日到醫院檢查，6日確認感染新冠肺炎。他在確診前，曾在1日晚間和2日凌晨曾到梨泰院5間夜店，導致群組感染，被韓國傳媒稱為「梨泰院毒王」。

目前確定有54人受感染，當中11人為親友，另外43例曾到訪夜店，當中約3成無症狀。相關個案更不止首爾地區，目前已擴散到濟州島及釜山。其中一名30多歲的女性，2日與「梨泰院毒王」去了同一間夜店，6日回到濟州島，之後兩日正常上班，於9日確診。這名女性在整形外科診所擔任美容師，確診前接觸127名客人。

▲ 涉事夜店門外貼出告示。（圖片來源：AFP）

當地政府目前掌握於4月30日至5月5日曾出入5間夜店的共有5,517人，但其1,982人入場登記時使用假電話號碼，因此無法聯絡，其餘3,535人需要接受檢查及14天家居隔離。令人擔憂的是，其中一間是同志夜店，客人可能不願透露身份而不願接受調查。

首爾關閉逾2千間酒吧

為防止疫疫情進一步擴散，南韓政府已下令關閉酒吧與夜店，京畿道也關閉相關娛樂場所，停業至6月7日。首爾市長朴元淳宣布，如果要繼續營業，需要遵守社交距離及檢疫等防疫指引，否則面臨300萬韓元罰款。如果有客人確診，政府亦可對涉事酒吧提告。

目前南韓確診總數為10,909例，死亡人數則有256例。京畿道知事李在明提醒民眾「與傳染病的戰爭尚未結束」，又指：

若不想讓至今付出的心力與成果化為泡沫，就一刻也不能降低警惕，並積極配合協助，才能克服這關鍵時刻。

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責任編輯：羅嘉欣