社福機構貧富懸殊　工會斥理財不善促社署加強管理

▲ 社會福利機構員工會總幹事曾紀南（圖左）、社會福利機構員工會理事長邱智恆（圖中）（冼偉倫攝）

社福機構可獲公帑資助，亦有一定財政自主，但有工會指出，社福機構之間貧富懸殊，有機構庫房水浸，超過25%的可儲備水平；有機構庫房長年「零儲備」，面對突發情況時或會影響服務的穩定。工會呼籲社署加強監管，避免機構未能妥善運用公帑。

在現行制度下，受整筆撥款資助的社福機構，扣除2007年前的儲備後，其累積整筆撥款儲備金額，不可多於年度營運開支的25%。

社會福利機構員工會收集並調查了165間，受社署整筆撥款資助的社福機構於18/19年度的周年財務報告。調查發現，有86間機構庫房「水浸」，累積整筆撥款儲備多於25%；8間機構錄得赤字的同時儲備總額為零，簡而言之，即該機構過去或未有儲備足夠資金確保財務穩定，面對赤字時，只能靠注資「貼錢」，或從其他收入源補貼，維持帳目平衡。

工會認為以上情況並不健康，儲備過多或過少，均反映機構沒有妥善理財，前者代表機構未有妥善運用公帑，後者則較易在面對突發情況時，被迫中斷服務，影響服務使用者。

對於機構累積過多儲備，社會福利機構員工會總幹事曾紀南認為原因之一，在於機構未有妥善利用公帑，改善基層員工薪酬褔利，甚至克扣員工福利，累積儲備。

至於面對赤字的機構方面，社會福利機構員工會理事長邱智恆指，部分機構習慣用非資助項目的收入，補貼其資助項目的虧蝕，有關做法不利保障財政穩健。他以香港宣教會白普理上水家庭中心為例，有消息指該中心的非資助項目疫情下收入大減，無法補貼其資助項目造成的虧損，儲備將於6月底用盡。

工會對此向社署提出訴求，包括加強規管儲備水平過高的社福機構，和訂立機制管理長期零儲備的社福機構，有需要時接管其資助服務，避免服務使用者受影響。

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記者：陳梓蔚