【救救動物】韓國獸醫學生YouTuber疑為點擊虐貓　謊稱收養流浪貓刻意讓貓捱餓搏同情

▲ 韓國獸醫學生YouTuber疑為點擊虐貓，謊稱收養流浪貓，刻意讓貓捱餓搏同情。

把動物當成賺錢的工具實在太過分！一名南韓獸醫學生YouTuber因收養流浪貓，並不時發佈貓咪日常的影片，吸引許多網民關注。不過，近日卻被揭發其收養的貓貓實為從寵物店買來，又為了影片效果，刻意讓牠們捱肚餓，事件引起網民鬧爆。

多達50萬人訂閱

涉事的YouTube頻道「갑수목장gabsupasture」（家秀牧場），由一名大學獸醫系3年級生經營，以分享貓貓日常的影片為人所知，並聲稱影片中的貓貓大多是遭人遺棄後收養而來。該名YouTuber因出演過電視台節目，演員俞承豪亦曾透過頻道領養2隻小貓，因而令頻道爆紅，吸引多達50萬人訂閱。

▲ （圖片來源：IG@gabsupasture）

故意讓小貓捱餓

不過，南韓媒體《Channel A》報道，有動物團體向警方投訴，指該名YouTuber謊稱自己收養和幫助流浪貓，並藉此吸引網民捐款，從中獲利。

報道發布後，有自稱是該名YouTuber的同學上傳影片，公開對方的電話錄音，指他虐待動物，曾故意讓貓捱餓，以令牠們「好好工作」配合拍攝。又曾經從寵物店購買倉鼠，拍攝貓咪看見牠們時的反應，有倉鼠因而被意外咬死。

該YouTuber聲稱大部分小貓本身是流浪貓，都是從收養而來。但從影片揭發貓貓大多從寵物店購買，「刻意捏造的故事會讓影片非常成功」。YouTube成功頻道吸引許多訂閲者捐出善款，以支持救援流浪貓的工作，但該段影片指控涉事YouTuber從中獲利，為畢業後開寵物醫院作準備。

俞承豪：不要利用動物賺錢

事件曝光後，引起網民猛烈批評。曾經透過涉事頻道領養了2隻貓的演員俞承豪發文表示，小貓目前生活得很好，又指：

給寵物的愛護，用一輩子的時間也不夠，請千萬不要將動物當成賺錢的手段。

YouTuber則回應事件表示，有關指控是惡意剪輯，一切皆為前女友報復所為，趁他喝醉時誘導他說那些話，不過，他承認貓咪是從寵物店購買，但否認曾施虐。而YouTube頻道目前已被刪去所有影片。

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任編輯：熊詠思