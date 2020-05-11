【特首手袋】拆解林鄭橙色手袋5個疑似品牌　一個F字頭品牌手袋外形相似度達99%

▲ 特首林鄭月娥在母親節收到的橙色手袋，究竟是甚麼品牌？依外形看，最有可能是Fendi和Salvatore Ferragamo，其中一個品牌更有99%相似度。

母親節剛過去，大家有沒有準備一份禮物給母親？而作為香港特首的林鄭月娥，於剛過去的星期六，鮮有地在facebook上載一個橙色手袋，原來是丈夫和身在海外的兩位兒子給她的母親節禮物，究竟這個手袋是來自何方神聖？

▲ 星期六特首林鄭月娥上載了兒子送給她的母親節禮物。（facebook圖片）

▲ 特首的母親禮物很大機會是Fendi的2jours手袋。（網上圖片）

要猜哪一個品牌的手袋是真命天子，首先要留意特首為免替產品作宣傳，上載於於facebook的照片刻意地將手袋背面示人，令這個手袋源出自哪個品牌有著更多的猜測，不過，最大嫌疑的是Fendi和Salvatore Ferragamo。

論相似度，Fendi的2jours手袋背面來得最為神似，相似度99%。

▲ Salvatore Ferragamo據聞是特首常用的手袋品牌。（圖片由Salvatore Ferragamo提供）

但另一方面據知情人士透露，特首一直以來情傾Salvatore Ferragamo的手袋，不少場合都拿著該品牌的手袋，而根據facebook發文，她3年來無論是上班還是出外公幹都拿著同一款的手袋，所以這個柵橙色手袋又可能是源出於Ferragamo。

▲ Valextra的Triennale手袋。（$22,500/圖片提供Valextra）

不過，市面上亦有不少類似的手袋款式出現，例如市場目標要成為意大利Hermes的Valextra，品牌坎低調極為簡約路線，其中的一款橙色Triennale Bag，可疑度就非常的高，如果特首真的看上Valextra，倒不要小覷她的個人品味。

▲ Prada用上招牌Saffiano皮革製作的橙色手袋。（$19,400/圖片由Prada提供）

同樣，另一個來自意大利的Prada亦有設計基本的橙色手袋，設計師Miuccia Prada再一次將她們開發製作成不易刮花的Saffiano皮革製作成最長青的手袋款式。

▲ 來自日本的Samantha Thavasa手袋。（網上圖片）

而價錢最實惠是來自日本Samantha Thavasa的手袋，品牌其下的一個Samantha Vega系列，就有一個和特首上載的手袋非常像真度高的袋款出現。

至於最終特首究竟是用上哪一個手袋，雖然答案未還知曉，但戀上手袋正是每位女士的天性，特首又豈會例外。

記者：何偉雄