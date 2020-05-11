  • 31°C
香港時間 : 2020511日 (週一) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【特首手袋】拆解林鄭橙色手袋5個疑似品牌　一個F字頭品牌手袋外形相似度達99%

休閒 17:35 2020/05/11

分享：

熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

特首林鄭月娥在母親節收到的橙色手袋，究竟是甚麼品牌？依外形看，最有可能是Fendi和Salvatore Ferragamo，其中一個品牌更有99%相似度。

母親節剛過去，大家有沒有準備一份禮物給母親？而作為香港特首的林鄭月娥，於剛過去的星期六，鮮有地在facebook上載一個橙色手袋，原來是丈夫和身在海外的兩位兒子給她的母親節禮物，究竟這個手袋是來自何方神聖？

星期六特首林鄭月娥上載了兒子送給她的母親節禮物。（facebook圖片）

特首的母親禮物很大機會是Fendi的2jours手袋。（網上圖片）

要猜哪一個品牌的手袋是真命天子，首先要留意特首為免替產品作宣傳，上載於於facebook的照片刻意地將手袋背面示人，令這個手袋源出自哪個品牌有著更多的猜測，不過，最大嫌疑的是Fendi和Salvatore Ferragamo。

論相似度，Fendi的2jours手袋背面來得最為神似，相似度99%。

Salvatore Ferragamo據聞是特首常用的手袋品牌。（圖片由Salvatore Ferragamo提供）

但另一方面據知情人士透露，特首一直以來情傾Salvatore Ferragamo的手袋，不少場合都拿著該品牌的手袋，而根據facebook發文，她3年來無論是上班還是出外公幹都拿著同一款的手袋，所以這個柵橙色手袋又可能是源出於Ferragamo。

Valextra的Triennale手袋。（$22,500/圖片提供Valextra）

不過，市面上亦有不少類似的手袋款式出現，例如市場目標要成為意大利Hermes的Valextra，品牌坎低調極為簡約路線，其中的一款橙色Triennale Bag，可疑度就非常的高，如果特首真的看上Valextra，倒不要小覷她的個人品味。

Prada用上招牌Saffiano皮革製作的橙色手袋。（$19,400/圖片由Prada提供）

同樣，另一個來自意大利的Prada亦有設計基本的橙色手袋，設計師Miuccia Prada再一次將她們開發製作成不易刮花的Saffiano皮革製作成最長青的手袋款式。

來自日本的Samantha Thavasa手袋。（網上圖片）

而價錢最實惠是來自日本Samantha Thavasa的手袋，品牌其下的一個Samantha Vega系列，就有一個和特首上載的手袋非常像真度高的袋款出現。

至於最終特首究竟是用上哪一個手袋，雖然答案未還知曉，但戀上手袋正是每位女士的天性，特首又豈會例外。

記者：何偉雄

相關文章

【名人時尚】Angelababy吳謹言代言Dior繡中文字服務　網民：字體欠美感
11:42 2020/05/04
【名人時尚】Angelababy吳謹言代言Dior繡中文字服務　網民：字體欠美感
【明星穿搭】由可愛教主變時尚達人　楊丞琳曬LV+CELINE+CHANEL名牌手袋
18:40 2020/05/08
【明星穿搭】由可愛教主變時尚達人　楊丞琳曬LV+CELINE+CHANEL名牌手袋
【Netflix劇集】《The King：永遠的君主》李敏鎬情挑鄭恩彩　Boucheron+dunhill過百萬行頭壓場
12:06 2020/05/04
【Netflix劇集】《The King：永遠的君主》李敏鎬情挑鄭恩彩　Boucheron+dunhill過百萬行頭壓場
時尚 品牌 林鄭月娥 母親節 時裝 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
12:32 2020/05/10
【開心速遞】朱天梯回歸重奪熊心如芳心？　梁証嘉親講消失《愛回家》4個月原因
【強雨來襲】天文台料強雷雨帶將影響本港　新界八鄉現強風廣告架被捲上半空
18:27 2020/05/10
【強雨來襲】天文台料強雷雨帶將影響本港　新界八鄉現強風廣告架被捲上半空
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼
19:54 2020/05/08
【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼