【IB攻略】中學復課在即　IB專家分享準備貼士︰一定要加緊溫習

▲ 5月27日起中小學分階段復課，IB專家分享IB學生的復課準備。（iStock圖片）

香港疫症受控，教育局宣佈5月27日復課，但是其實香港很多IB的學校早在上月已經開始網上復課。未來復課後，學生要回到學校，如常上課，相信之前老師落後的課程，都會在暑假前急起直追。有不少IB學生家長都擔心，學校會否教得非常快，追趕課程，令學生難以消化。

如果現在你的就讀第一年IBDP的學生，記著你的預計分將會影響大學錄取。5月尾復課後，筆者相信學校將會有考試，作為呈分之用。一定要加緊溫習，不要怠慢。尤其今年的你們講可能和上屆的學生爭學位，因為上屆學生很可能不服氣校內的評分，選擇重考IB。一旦IB考生，包括了大量重考生，競爭將會非常激烈，相信最頂尖的大學將會更加有挑戰性。

至於IGCSE或MYP畢業的學生，要想好未來想要讀的IB科目，因為這六科之中，最重要的是你的高等程度科目。例如你要就讀醫科，建議學生選擇高等程度的生物化學，和標準程度的數學Math AA SL或高等程度的Math AI。如果是建築科目的學生，高等程度的科目要包含藝術或物理，因為建築學需要設計同時需要知曉物理知識，空閒時可以閱讀課外書籍，例如Why things don’t fall down， Elon Musk建立Space X火箭工程時候也有讀過這本書。

簡的來說，根據未來大學科目，選好未來的IB科目，同時利用空閒時間多作相關的閱讀。

至於如何加緊溫習，增強競爭力，這是各位家長和IB學生最憂心的一環。例如Internal Assessment內部評估要開始寫了，TOK Essay又要準備了，另一邊廂，6個科目的IB考試，來勢洶洶。筆者建議學生一定溫習分好Topic的IB筆記，不要只溫習書本。例如化學的Stoichiometry要一份完整的筆記，除了有必須知道的考試內容，最重要的是由淺入深的過往考題練習。因為預計分考試不會整個Syllabus考完，而是分Topic那樣考，所以學生可以重點問題學過的Topic。

趁著還有2個星期居家的時間，把搭車省下來的時間，部署溫習大計，到考試來臨時，就可以一擊即中。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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