【新車登場】Mercedes-Benz新款七人車合家庭客　 GLB 250 4Matic碩大而靈活

▲ Mercedes-Benz GLB 250車身設計方正硬朗，帶着更強烈的G-Wagon越野四驅車色彩。

或者當今世上未必每個人也會認同美國總統特朗普的行事作風，亦有很多人不太喜歡美國社會普遍上偏向奢侈的消費模式。可是對各大車廠來說，美國始終是世上最重要的汽車市場，所以不少型號都會以取悅美國人口味為先，平治GLB車系，應該是其中一個例子。

▲ 全電子化的錶板設計，加上MBUX智能車廂功能操控系統，令GLB成為一部百份百現代化汽車。

單聽車系名字，大家都應該會想像到，全新GLB車系的定位應介乎於現有GLA和GLC之間；不同在於，GLB的車身設計方正硬朗得多，帶着更強烈的G-Wagon越野四驅車色彩。

▲ 較B-Class加長了100mm輪軸距後，雖未至於令GLB擁有極為闊落的乘坐空間，卻足以容納5+2式座椅安排。

村屋式實用率

一個非官方說法是，當廠方見到傳統四門房車C-Class近年在美國的銷量漸見疲弱，相反以CUV（Crossover Utility Vehicle）名義登場的GLC卻表現強勁時，也進一步加強了他們要把GLB設計成「美式大塊頭」線條的決心。

▲ 較高的懸掛設定，既為GLB 250 4Matic帶來更舒適的行車表現，亦預留了基本的越野行駛能力。

GLB起用新一代的MFA2模組式底盤，輪軸距則較B-Class增加100mm，以換來更大的乘坐空間，並容許設計師在尾排加設兩張收摺式座椅，變為5+2式布局，對於香港這個完全側重7人車的市場，可謂正中下懷。

▲ 本來已經甚高的車廂，在這個大面積雙天窗配合下，更顯得空間感十足。

再加上較高的車身和四正的線條，車廂的實用率極高，行李廂容量最高可達1,800公升，就算在打開第三排座椅後，仍有565公升，足夠擺放不少雜物。

▲ 整體上，GLB的車廂裝潢也說不上很奢豪華麗，一切都以簡潔甚至是科幻為主。

碩大而靈活

這次測試的乃是使用四輪驅動的GLB 250 4Matic，動力來自一副2.0公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力224hp，峰值扭力則是35.69kgm，低至1,800rpm時，所有馬力便會全數釋放。

波箱則是8G-Tronic雙離合器自排，備有軚盤轉檔撥片的，轉檔反應雖然及不上AMG A35等小跑車，卻仍說得上敏捷。

▲ 2.0公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力224hp，相信坐滿7個人後，仍不會表現乏力。

而且，看來碩大的車身，於彎路上也沒有明顯的累贅遲鈍感覺。得以強調，代理為GLB 250 4Matic配備的馬牌EcoContact 6輪胎，以省油和舒適為主，偏偏車輛整體上仍有着甚佳的操控反應，可見平治車架和懸掛工程師在調校汽車上的功力，已愈來愈爐火純青。

▲ 看來碩大的車身，於彎路上也沒有明顯的累贅遲鈍感覺。

不能否認，GLB 250 4Matic的定價接近50萬，絕對說不上便宜，但考慮到車輛的整體設計造詣，還有電動感應式尾門、盲點輔助警示、Pre-Safe主動安全防護系統等先進裝備，以及很重要的5+2式座椅布局，最終還是頗為可取的。

規格表

售價︰HK$499,800起

車型︰5門7座位CUV

引擎︰1.991公升直4汽缸配渦輪增壓器

活瓣︰頂置雙凸輪軸、每汽缸4活瓣

馬力︰224hp/5,500-6,100rpm

扭力︰35.69kgm/1,800-4,000rpm

驅動︰前置引擎、四輪驅動、8前速+/-自排

懸掛︰麥花臣（前）／多連桿（後）

制動︰碟式（前／後）

車身長 x 闊 x 高︰4,634 x 1,834 x 1,659mm

前/後輪軸距︰2,873mm

車重︰1,670kg

輪胎︰235/55R18（前／後）

加速︰0-100km/h 6.9秒

極速︰236km/h

平均耗油量︰7.2-7.4L/100km

查詢︰Zung Fu Co. Ltd.（2895 7339）



撰文、攝影︰道仁