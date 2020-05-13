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【女性頭號殺手】3類偵測乳癌檢查作用各異　醫生建議如何選擇降遺漏腫瘤風險

健康 12:40 2020/05/13

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3類偵測乳癌的乳房檢查作用各異，放射科專科醫生岑承輝剖析各項檢查的優缺點，並建議如何選擇降遺漏腫瘤檢測的風險。

目前乳房檢查主要是乳房造影及超聲波掃描，是放射科專科醫生經常進行的工作。放射科專科醫生岑承輝表示，香港建議40歲以上女士每隔1至2年進行乳房造影檢查，以早期偵測乳癌情況。

岑醫生指出，乳房造影在東方女性身上，應加上超聲波，效果更理想，能更全面偵測到癌症。因為東方女性乳腺較密集，乳腺本身呈網狀樹枝，全部聚焦於乳頭。在2D乳房造影中，乳腺會交疊，有機會把腫瘤遮蓋。

3D立體乳房斷層造影。（湯炳強攝）

較新的3D立體乳房斷層造影是逐層看，好像把本書逐頁揭開，影像更清晰，準確性高了，也可知鈣化點是否聚焦，因聚焦鈣化點較大機會是惡性。
 
乳房造影加上超聲波
 
他建議進行乳房造影檢查外再加超聲波，是因為就算是3D，都有機會遺漏腫瘤的蹤迹。他說：

因為當一些細小腫瘤的密度與乳腺差不多時，都有可能出現「漏網之魚」。加上超聲波掃描，有助加強檢測。

坊間一些檢測，如超聲波照甲狀腺、乳房、上腹下腹，而無加X光造影，很多人會問：超聲波與乳房造影有何不同？岑醫生解說，不同之處是看不同範疇，兩者都看到癌腫瘤、良性瘤和纖維瘤，超聲波睇水囊或某些癌腫瘤、纖維瘤會擅長些。

乳房造影是看一些乳房微少的鈣化點，鈣化點分良性及惡性，從乳房造影中可估計這些鈣化點是惡性或良性，這都是超聲波未能看到的。所以，做完超聲波而毋須進行乳房造影，這並不盡然。

電腦掃描 CT Scan。（湯炳強攝）

有家族史宜提早30歲開始檢查

雖建議40歲以上女士，每隔1至2年進行乳房造影及超聲波檢查，但如本身家族有不正常基因，他建議30歲時可先做磁力共振，有助篩查早期乳癌。

除非病人乳房已有硬塊，否則一般不建議30歲時做乳房造影，原因有二：一是這檢測方法有一定輻射量。二是年輕女士乳腺密集較高，做完也未必可發現腫瘤蹤迹。除非是帶有與乳癌相關的高危基因BRCA-1及BRCA-2，則建議及早進行磁力共振。任何檢查都各有優點及不足處，因此各種方法應該相輔相成。

至於不少人覺得乳房造影的「夾胸」過程痛楚，岑醫生指現在已改善不少。

用新機3D都不會好痛，過來人感覺是可忍受到甚至不覺痛，不像傳統2D那些個個夾到叫救命。

記者：周美好

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