【夫妻的世界】金喜愛崩潰跳海親身上陣險遭巨浪捲走　池醫生自爆與前夫上床結局再掀高潮

▲ 《夫妻的世界》進入大結局倒數階段，金喜愛不用替身演投海自盡的戲份，驚險萬分

韓國話題劇《夫妻的世界》已進入尾聲，尚有兩集便大結局。第14集講到金喜愛飾演的池聖雨醫生，因為兒子俊英已不願再跟她生活，令她大受打擊，再加上她被病人投訴誤診要辭職，池醫生頓感失去一切而決定跳海輕生。據指拍攝時金喜愛並沒有用替身，但當時海面風浪相當大，拍攝金醫生（李茂生飾演）落海救她的鏡頭時，二人幾乎被大浪捲走！

▲ 金喜愛演戲非常認真，演投海自盡戲也沒有用替身。（網上圖片）

第14集劇情講到金喜愛兒子討厭她，人生因此陷入低潮，她更因工作上失職而決定辭職，她關掉手機避開所有人到海邊，情緒崩潰一刻慢慢步入海中，企圖自殺，幸好精神科的金醫生趕到，即時跳入海救出池聖雨。

根據韓媒報道，原來該戲份於4月14日在江原道海邊進行拍攝，雖然當時風高浪急，但53歲的金喜愛非常搏命，在沒有替身的情況下，親自一步一步行入海中，而李茂生同樣十分「不錫身」，跳入海中進行拍攝。當時因為海浪太大，兩位演員都險些被巨浪捲走，幸好劇組早已安排救生員stand by，所以當發現兩人差一點點就被海浪捲走時，迅即出動救人。

▲ 李茂生也親自上陣衝入海浪中救金喜愛。（影片截圖）

當時有滑浪學校在海邊上課，有關人員其後更在社交媒體上大爆當天《夫妻的世界》在海上拍攝時的驚險狀況。

《夫妻的世界》還有兩集就大結局，第14集更揭開原來池聖雨少女時候就因母親受丈夫出軌受打擊而引致車禍，二人同歸於盡，遺下她孤獨地成長。這一集最後，池聖雨還在呂多景面前自揭已跟多景結婚的李泰旿，不久前曾跟她上床，李泰旿和前妻池聖雨餘情未了，令一心要維繫婚姻的多景非常傷心。

▲ 俊英因為目睹已亂婚的父母不斷鬥爭，卻又暗地裡上床，感到十分厭惡其生父母。（影片截圖）

改編自英劇《Doctor Foster》，除了在細節上更改了外，此韓劇情節上大致走向跟原裝英劇相同，顯示一對離婚夫婦耍手段報復、互相折磨，最終令孩子成為最大受害者。且看本周末的韓劇版大結局又會有何安排？