【SEN教育】80後男生迷上雜耍辦學校做教練　用花式轉碟扯鈴發掘SEN學生獨特天賦

▲ 雜耍教練倪景生指出，SEN學童喜歡玩、愛動來動去，有人或覺得這是弱點，但雜耍完全能讓他們發揮，變成他們的強項。（湯炳強攝）

在香港玩雜耍，可能第一時間會想起主題樂園的小丑或馬戲團表演。其實雜耍這門專業已發展多年，相較傳統運動，也有更多的變化及創作空間，無論任何年紀，或有身體殘疾的人，其實都可以玩。

80後雜耍教練倪景生由中一開始玩雜耍，小時候玩拋雞蛋、西瓜、電話，甚少失手。「開始覺得雜耍是我的強項，會令別人記得我。」

▲ 曾有80多歲的長者玩雜耍雪茄盒比賽，並在家不停練習。最後雖然技術不及年輕人，但完成時全場也為他鼓掌。（被訪者提供）

學生由3歲至83歲 邊學邊享受

後來機緣巧合下，加入擅長雜耍的大學宿舍，跟志同道友的朋友聚在一起，並開始教學生涯。一年內由一班變幾班，雜耍教學的規模漸大，阿生便決定跟弟弟開公司，創辦生誠教育。

教雜耍後發現，有些學生在學業上未必得到成功感，甚至因而討厭上學，但雜耍能成為他願意上學的原因，人也變得積極外向，使阿生更有動力投身教學工作。學員小至3歲小孩，大至83歲的長者，當中也有特殊需要學生。他指來者不拒，不會標籤，也一視同仁。

▲ 阿生指，教學需因應學生年紀、能力，而改裝道具。如小孩用的道具要改得較輕身，減輕其負擔。（被訪者提供）

發掘SEN的獨特天賦

試過到校教8個患過度活躍症的學童，兩小時的課堂中，能量爆棚的學生從沒休息，不斷圍住操場跑。雖然教堂相當疲累，但阿生指，在他們身上看到獨特的優勢。

一般學生上兩小時課，體能未必維持得這麼久。他們喜歡玩、愛動來動去，有人或覺得這是弱點，但雜耍完全能讓他們發揮，變成他們的強項。 如拋碟，有人或只能拋上一樓，他們可以拋到三、四樓，還不停地練，更覺得好開心。

因為甚有興趣，有學生更借道具回家練習，花3個月就學識玩雙鈴。「平時一個小朋友玩雙鈴，可能要1年才能學懂。」

▲ 長者玩雜耍前一定要拉筋，否則玩到最後可能會關節痛。（被訪者提供）

阿生容許他們參與表演的編排及創作，如入場姿勢、如何擺Pose等，讓他們留下讓他們深刻的體驗。「不會因病症而標籤他，會一視同仁，着眼於他如何融入群體。」

在家長，或外人眼中，這群學生看似不受控制，但其實只要學懂放手，讓他們在合適的範疇發展，他們的潛能即可自由發揮，有意想不到的效果。

走入智障學員的世界 拆招教學

導師要在於了解學生的優勢、助其發揮，但同樣也要知道學員的弱點。阿生教過輕度智障的學生，他指教學方針、課堂安排也要調整。

以拋絲巾為例，要分別教他們放手、舉手，而且他們的專注力未必高。故我們要多玩遊戲，或拆招教學，讓他們容易掌握，一步一步來，他們其實都做得到。 相比一般小朋友，教他們所花的心機要多出五、六倍，因為他們未必懂得表達自己，要透過觀察、花點小心思，令他們有興趣。

花8堂時間，近兩個月學起碟，進度看似很慢，但阿生指雜耍上手的時間因人而異，其實智障的學生只不過是比常人慢少許而已。

阿生說：「只要有興趣，他們一樣會堅持學習。他們的情緒反應好直接，開心的話會跳起、周圍跑，捉實導師隻手或攬住你。我覺得這份感覺好率直，開心、難過都能即時知道。」

▲ 雜耍的花式多達四十、五十種，如扯鈴、花式轉碟、雜耍樽、雪卡盒等。（湯炳強攝）

他補充，其實要教幾多、做到幾多，這把尺可隨意調校，讓不同程度的學生都能在雜耍上找到成功感。「我們都要思考清楚學生的能力水平，要懂得因材施教。如他的手部肌肉較差、拋高拋不到直線，那就教些簡單的方法，拋高少許也算成功。最重要讚得讚美，讓他知道自己有進步，慢慢建立信心和能力。」

以生命的熱誠感染學生

生誠教育意指「生命成長，以誠教育」。阿生說：「希望學生藉住興趣班成長，透過實踐，要堅毅不放棄、認識自己。我們的角色是支持、陪伴他們，以熱誠去感染學生。」阿生強調，公司內的全職雜耍導師任何組別的學生都要教，一般人或特殊需要人士也好，望透過接觸不同族群增進了解。

▲ 阿生每年都會舉辦全港雜耍比賽，讓學生參與。不分年紀，小學生、中學生至長者都可在競技項目中比拼。「有次二人三波比賽中，小學生勝出。其實只要肯練習，都可突破自己、勝過不少大人。」（被訪者提供）

教人同時學習，阿生指自己與學生的關係是平起平坐的。花式可以互相指教，價值觀、心態也互相影響。「看到學生獲得成功感，其實好正。他因為雜耍而改變對很多事情的想法，變得有動力，因而夠膽嘗試更多不同的事物。相信每一個學生在成長過程中，都會有一兩個啟蒙老師，我都想成為其中一個。」

阿生定期會舉辦導師培訓班，當中的參與者有社工，學會雜耍後便將此帶入老人院社區中心，拉近彼此的關係，輔導的同時更成為朋友。

玩雜耍練體能 無體格限制

玩雜耍除娛樂外，更可幫助鍛練身體不同部分的小肌肉，如轉碟可練手腕，若不慎跌倒時，也有較強的肌力作手部支撑，懂得卸力、預防受傷。另一方面，花式不乏蹲下起身、跳躍的動作，可增強身體的敏捷、靈活度，同時鍛練體能。

長者好喜歡玩扯鈴，因運動量較細，同時可以練眼手協調和方向感。見過有80多歲的長堅持學拋波，到最後那節課終於成功。 你叫一個年輕人去學，他也未必學到，或有心機持續去練，當一個老人家做得到的時候，那份願意堅持的精神好值得學習。

▲ 玩了雜耍近20年，阿生本來較內向，雜耍的成功感使他更有自估，更推動他持續教學，將這份熱誠和正能量感染更多人。（湯炳強攝）

正因招式變化多，故練雜耍並無特定天賦可言。即使身體有缺陷，也可練到符合自己能力的花式。「雜耍有好多可能性，有外國人用腳、用頭、用口拋波，身體所有部分都可以，肉體上並無限制。找一個項目，調節適合自己的難度，你一樣都可以做得好好，只要有心。」

記者：吳霆俊