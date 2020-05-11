35間直資學校凍結新學年學費　22校申加學費

▲ 教育局表示，截至本月5日，共收到22份調整學費的申請和35份不調整學費的通知書。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，經濟不景，部分學生家長生計受影響，35間直資中小學已向教育局申請凍結2020/21學年學費，佔全港直資學校接近一半，仍有至少22校申請調整學費，但相比去年逾半直資學校加學費的數目大減。

直資學校調整新學年學費的申請上月底截止，教育局今日（9日）表示，截至本月5日，共收到22份調整學費的申請，以及35份不調整學費的通知書，局方會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成審批程序。

教育局發言人指，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注，局方會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

參考學校網頁及據學校回覆，將凍結下學年學費的學校包括多間傳統名校，例如聖保羅男女中學、拔萃男書院及聖保羅書院等，其中收費較貴的聖保羅男女中學本地課程全年學費維持為64,500元，IB課程學費為96,500元，小學則維持在63,000元。

擬加學費的包括基督教中國佈道會聖道迦南書院，新學年中一學費將上調2,800元，至26,000元，增幅達12.1%；另外只開辦中五至中六IB課程的李寶椿聯合世界書院全年學費擬上調至102,000元，加幅為4%。

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記者：馮琪雅