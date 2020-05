【銅芯抗疫口罩】CuMask登記至收到只需4天　記者試戴後感口罩貼面惟較易「走位」

▲ 有市民於今日收到6個CuMask。(圖片由讀者提供)

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」(CuMask),於5月7日起接受登記,並於今日起開始派遞工作。TOPick記者於登記首日登記,今日即收到口罩,整個過程只需4日。

TOPick記者於5月7日於網上登記領取CuMask,翌日晚上則收到短訊指「銅芯抗疫口罩」登記成功,會於兩星期內收到口罩,並提供一個載有郵件編號,以供查詢進度。記者再於昨日(10日)晚上收到短訊指,口罩已安排派遞,短訊包括提供登記人身份證號碼的英名字母及首三個數字,以及其登記的口罩數目,另提供一個郵件編號。

▲ TOPick記者於登記首日登記,4日後即收到口罩。(郭詩詩攝)

記者於今(11日)早收到郵差上門派遞郵件,郵件上的左上角貼上「同心抗疫 Together, We fight the Virus!」的貼紙,而中央位置則貼上登記人的姓名及登記的派遞地址。郵件內附一張說明書,解釋其使用方法、清洗方法及注意事項等,印有中英文版本。

口罩放在一個透明膠袋內,顏色方面,相較早前記者會展示的口罩,記者收到的款式顏色較深。記者試戴口罩後,覺得口罩大小適中,即使鼻樑位置沒有鐵線,仍可以貼面,惟說話時,口罩較易「走位」。口罩由6層物料構造,記者在有冷氣的室內環境下戴著,明顯分別是比一般外科口罩厚,但沒感覺特別焗促,且其物料比較柔軟。

另外,也有市民今日亦收到口罩,他早前同時為親友登記,故共獲派6個口罩,認為口罩質量不錯,並與朋友分享消息。



CuMask登記為期一個月至6月6日,每名市民可代最多5位親友登記。 創新及科技局局長薛永恒表示, 截至今早8時CuMask已有283萬名市民登記。

登記手續如何?

由6/5(三)7:00am 起 至6/6 (六),可登入「銅芯抗疫口罩+™️」 網站 登記

登記 每次最多可登記6人(包括一名18歲以上的主要登記人)

成功登記後,香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩

查詢電話:31422313

記者:郭詩詩