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【銅芯抗疫口罩】CuMask登記至收到只需4天　記者試戴後感口罩貼面惟較易「走位」

社會 13:27 2020/05/11

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

有市民於今日收到6個CuMask。（圖片由讀者提供）

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），於5月7日起接受登記，並於今日起開始派遞工作。TOPick記者於登記首日登記，今日即收到口罩，整個過程只需4日。

【銅芯抗疫口罩】CuMask 7時起接受登記逾3萬人輸候　實測3分鐘完成登記

TOPick記者於5月7日於網上登記領取CuMask，翌日晚上則收到短訊指「銅芯抗疫口罩」登記成功，會於兩星期內收到口罩，並提供一個載有郵件編號，以供查詢進度。記者再於昨日（10日）晚上收到短訊指，口罩已安排派遞，短訊包括提供登記人身份證號碼的英名字母及首三個數字，以及其登記的口罩數目，另提供一個郵件編號。

TOPick記者於登記首日登記，4日後即收到口罩。（郭詩詩攝）

記者於今（11日）早收到郵差上門派遞郵件，郵件上的左上角貼上「同心抗疫 Together, We fight the Virus!」的貼紙，而中央位置則貼上登記人的姓名及登記的派遞地址。郵件內附一張說明書，解釋其使用方法、清洗方法及注意事項等，印有中英文版本。

口罩放在一個透明膠袋內，顏色方面，相較早前記者會展示的口罩，記者收到的款式顏色較深。記者試戴口罩後，覺得口罩大小適中，即使鼻樑位置沒有鐵線，仍可以貼面，惟說話時，口罩較易「走位」。口罩由6層物料構造，記者在有冷氣的室內環境下戴著，明顯分別是比一般外科口罩厚，但沒感覺特別焗促，且其物料比較柔軟。

另外，也有市民今日亦收到口罩，他早前同時為親友登記，故共獲派6個口罩，認為口罩質量不錯，並與朋友分享消息。

CuMask登記為期一個月至6月6日，每名市民可代最多5位親友登記。創新及科技局局長薛永恒表示，截至今早8時CuMask已有283萬名市民登記。

登記手續如何？

  • 由6/5(三)7:00am 起 至6/6 (六)，可登入「銅芯抗疫口罩＋™️」網站登記
  • 每次最多可登記6人（包括一名18歲以上的主要登記人）
  • 成功登記後，香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩 
  • 查詢電話：31422313 

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記者：郭詩詩

薛永恒 創新及科技局 香港郵政

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