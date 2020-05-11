【豪宅曝光】劉嘉玲跟凍齡靚媽大屋過母親節　 曾跟張國榮為鄰至今不捨放售單位

▲ 劉嘉玲於大宅內跟媽媽慶祝母親節。

昨日（5月10日）為母親節，不少藝人也跟媽媽慶祝這大日子，以表孝意。而出名孝順的劉嘉玲昨天已於社交平台貼出跟母親過節的照片，她跟胞兄於半山大宅跟媽媽慶祝母親節，更為媽媽於大宅內影相「打卡」。

75歲的劉母被網民讚保養得宜，另外亦令劉嘉玲豪宅曝光，複式大宅如博物館大，更甚具老上海的復古風，猶如置身電影《花樣年華》的場景。

劉嘉玲跟母親感情要好，75歲的劉媽媽名叫王馥梅，劉母可說凍齡有方，至今依然充滿貴氣，而劉嘉玲可說遺傳了母親的優秀基因。

嘉玲姐曾說過母親喜愛繪畫，曾希望她可以繼承衣鉢，惟劉嘉玲的興趣卻是演藝事業。

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▲ 劉嘉玲跟母親及胞兄。（取自instagram）

半山複式大宅如博物館

而劉嘉玲跟媽媽於大宅內慶祝母親節，這複式大宅位處香港半山，是她於1995年時購入。

她曾經接受媒體訪問時透露，由於當年張國榮與她為鄰，因而對大宅充滿感情，即使她搬離之後依然捨不得賣掉，現時用作招呼朋友聚會。

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▲ 飯廳內有水晶吊燈擺設，充滿氣派。（取自instagram）

▲ 客廳擺放不少家品擺設。（取自instagram）

著重生活品味的劉嘉玲，找來好友兼的著名電影美術指導張叔平負責設計寓所的華麗裝潢。

而大宅裝修以老上海復古風為主，從嘉玲分享的媽媽照片中，見到飯廳皆有水晶吊燈，而客廳有暗紅色印花梳化。

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▲ 幽暗燈光配以暗紅梳化，令人想起《花樣年華》。（取自instagram）

另外嘉玲大宅周圍更擺滿不少收藏品，相信價格不菲，此外屋內有壁爐擺設，充滿氣派，整間屋十足一個博物館一般。

▲ 屋內設有駐爐，很富麗堂皇呢。（取自instagram）

身為圈中富婆的嘉玲，於香港、上海、蘇州、北京等地均有置業，而去年冬至的大日子，她也邀來多位好友包括張叔平、上山詩鈉、狄波拉與丈夫老公鬍鬚Kong，以及已隱退多年的甄楚倩等，到其大宅團圓做冬，多張合照把其寓所內更多的角落曝光。

▲ 去年劉嘉玲招呼好友到大宅做冬。（取自instagram）

除了大宅設計講究之外，嘉玲對餐具亦有要求，從其IG照片所見，承載美酒的水晶酒杯，是刻有劉嘉玲名字。

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