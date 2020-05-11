【不要啞忍】涉抽水教練聲稱請女生拍防狼片　鄧穎芝發文反擊正協助受害人發聲

▲ 鄧穎芝稱已跟區議員余德寶跟進事件。

日前一名聲稱是武術教練的男子，在教導女學員防狼術時涉趁機「抽水」，觸摸到女學員的私隱部位。鄧穎芝在個人facebook上發長文怒斥涉事男子的行為禽獸不如，更公開呼籲受害女生站出來，不要啞忍，「女生們求求你好好保護自己」。

事件惹來極大迴響，藝人歐錦棠、黃秋生都有炮轟該名男教練。

昨晚該名「武術教練」在facebook專頁拍片辯稱是出錢請演員拍攝防狼片，目的是推廣柔術，沒有涉「抽水」，指女生拍攝前已知道內容，該教練又直斥鄧穎芝挑撥離間，指自己私被公開，自己才是受害人。

不過，該教練的facebook專頁後來已刪除，至今未有再作回應。

【不要啞忍】武術教練教女生防狼涉非禮 鄧穎芝籲受害女生站出來：要好好保護自己

▲ 鄧穎芝貼上為受性騷擾女性發聲圖片。（取自IG）

鄧穎芝在今日凌晨再在IG發文，反駁該名教練的辯稱。

她寫道：「經過了解之後，當事人亦澄清佢並唔係一個真正嘅武術教練，俾佢非禮嘅亦都唔係佢學生。亦希望某d人唔好再blame the victims！嗰啲『一隻手掌拍唔響』、『個女仔自己蠢』、『唔覺得佢哋想反抗』、『D女仔本身都有問題』....呢啲說話真係難聽過粗口！」

鄧穎芝又道：「個衰人喺演員群組嗰度話有工開、有嘢拍、會有糧出，但要試鏡，下次真正拍攝先有錢，所以啲女仔當初以為係拍攝有關運動video先至會去，而去到佢哋又乜都唔識，亦因為以為呢個係一個工作、一個演出機會，佢哋亦希望試鏡之後可以被錄用，所以被人非禮都唔敢出聲，同怕冇人信佢哋。利用別人嘅無知，利用假嘅機會去呃人，呢個人真係好可恥！冇人會叫你去公園一對一試鏡㗎呀女，唔好中計！」

鄧穎芝表示已聯絡了區議員余德寶協助受害人，余德寶今早在社交網表示，已有5名受害者已尋求協助，他跟鄧穎芝會尋求社工和法律意見，並呼籲更加多的受害者聯絡我們。

他並提供了求助WhatsApp專線：5986 3569。

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