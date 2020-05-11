港府宣布海洋公園撥款削減至54億元　若6月未獲資助將面臨倒閉

▲ 港府擬向海洋公園撥款54億元，又指若海洋公園6月未獲撥款將面臨倒閉。

海洋公園今年1月初向政府尋求注資106.4億元，以推動全新發展計劃並度過財困難關，事隔約4個月，港府今日（11日）公布新方案並正式向立法會申請撥款，將撥款申請減約一半，即只向海洋公園注資54億元。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，若海洋公園6月未獲撥款將面臨倒閉，所以今次撥款主要有2項工作，包括在未來12個月海洋公園可以繼續營運，重新確定將來發展策略，另一方面當中30億用來償還商業貸款，亦會推遲政府貸款的償還期，希望可以解決目前財政上迫在眉睫的挑戰。

撥款目的解決海洋公園財務問題

他又補充，今次撥款本質上與1月提交的方案不同，因過去3個月的疫情改變公園重新發展的條件，預料未來收入營運情況與以往截然不同，所以目前公園面對的挑戰是如何營運下去，形容今次撥款是「救亡工作」。他又預計，未來2至3年遊客的數字和組合都不同，公園要重新審視策略，又認為這不只是公園的責任，政府亦要去參與幫助，助公園繼續營運。

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邱騰華強調，目前面對的問題是要解決海洋公園財務問題，由1月20日起已交代海洋公園有財務困難，但因疫情關係，公園於1月底起閉園，令財務困難提前發生。他又指，即使沒有入場訪客，園方仍需支付部分基本開支，包括動物照顧及維修保養等；目前的情況有部分是多年來營運的改變，且沒有人能預計有疫情，導致要暫時閉園。

40年來首次撥款海洋公園

他又承認，原先1月的發展計劃，經過疫情已變得不可行，因為原有假設的經營環境已經不存在，又指海洋公園過去40年來都是法定組織，但從來沒有獲取政的撥款，今次是第一次，以往是靠捐款及貸款作經營。

今年1月中，政府建議一次過給予海洋公園106.5億元資助，並推遲兩筆政府貸款的還款期8年，以支持海洋公園的全新定位策略發展計劃，亦協助海洋公園渡過財務困難。

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記者：陳子謙