海洋公園閉園逾3個月　孔令成：海洋公園正面對有史以來最嚴峻財務挑戰

▲ 海洋公園董事局主席孔令成孔令成表示，海洋公園正面對有史以來最嚴峻的財務挑戰。（陳靜儀攝）

海洋公園因新冠肺炎疫情閉園逾3個月，海洋公園董事局主席孔令成表示，海洋公園正面對有史以來最嚴峻的財務挑戰，現時流動現金只可以維持營運至6月底。

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孔令成今日（11日）見記者時指，海洋公園每月開支1億4000多萬，閉園三個月開支約5億，期間的流動資金減少了約7億。公園現正面對有史以來最重嚴嚴峻的財務挑戰，現時流動現金只可以維持營運至6月底，因此非常需要政府的協助來渡過難關。

他感謝政府一直的支持，強調今次申請的撥款主要用作維持未來一年開支，以及清還所有商業貸款，以解決現時的燃眉之急。他指出，今次的資助是致力為海洋公園的員工可以一同繼續工作，同時確保公園所有的動物福祉不受影響，公園會審視所有開支。

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孔令成更稱海洋公園是香港人的公園，亦是香港保育的教育中心，期望得到立法會議員及市民，盡快通過資助，否則會永遠失去一個市民大眾都喜愛的一個香港品牌。他又稱，公園現時正積極準備重開，期待疫情過後市民到公園遊玩。

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責任編輯：郭詩詩