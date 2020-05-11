【好事近】袁偉豪張寶兒聯名買複式豪宅　張寶兒不否認有結婚計劃

▲ 袁偉豪與張寶兒聯名買清水灣豪宅盤傲瀧。

現年39歲的阿Ben袁偉豪（Benjamin）與28歲女友張寶兒（Bowie）拍拖3年，近日二人聯手入市買樓。根據土地註冊處顯示，袁偉豪及張寶兒以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，呎價近3萬元。

袁偉豪及張寶兒剛購入的單位為項目D座G1室，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元，單位望內園清幽池景。不過，未知袁偉豪和張寶兒今次聯名買樓是準備自住還是投資。

【藝人置業】張寶兒傲瀧單位原價轉售母親 省逾百萬印花稅兼「甩名」回復「首置」

▲ 清水灣豪宅盤傲瀧。（經濟日報圖片）

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張寶兒美貌智慧並重

其實張寶兒似乎對傲瀧情有獨鍾，她早在2017年時已以首次置業（首置）身份，花736萬港元購入傲瀧的一個小單位，在上月以原價售予母親招惠鳳，成「甩名」回復「首置」資格，再次置業可享高達九成按揭優惠及繳付較低的從價印花稅。

張寶兒於2014年在倫敦大學學院人文地理畢業，之後曾修讀賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理遙距課程。在2016年，她參加香港小姐競選入行。

本身家境富裕的張寶兒，其父張煌煌從事內衣生意，據悉於香港跑馬地禮頓山擁有多個物業。

袁偉豪傾向海外註冊結婚

至於袁偉豪在2007年贏得香港先生而入行，近年備受TVB力捧。他與張寶兒在2017年開始拍拖，二人一直十分甜蜜，不時放閃。

在2018年，袁偉豪經歷喪父之痛，張寶兒在那段時間一直默默陪伴男友，令袁偉豪大為感動。

近年，二人屢傳婚訊。在去年，袁偉豪接受訪問曾表示有意在海外註冊結婚，而張寶兒亦暗示一切跟從男友意思，並甜蜜回應一句「我跟你」。

5月11日生日的袁偉豪，廿四孝女友張寶兒相約圈中好友為袁偉豪慶生。

她分享眾人於聚會間談及近況後，曾向媒體表示當日忙於工作及處理家中的裝修事宜。當她被問到是否準備結婚而裝修新居時，她沒有承認卻也不否認，只稱當結婚計劃落實便會向大眾公布。

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