港大發起「HKU Sync with U」夥中學生隔空合奏　以管弦樂為港人打氣

▲ 2018年DSE文憑試超級狀元、港大內外全科醫學士黃子衡Thomas，也有份參與隔空合奏。（YouTube截圖）

香港大學發起「HKU Sync with U」， 由港大學生及舊生，聯同多間傳統名校的管弦樂團合奏或合唱，以音樂打氣接力方式為港人加油。港大醫學院院長梁卓偉聯同聖保羅男女中學管弦樂團，早前已開展網上合奏，向醫護致敬。

「HKU Sync with U」邀得多間香港中學的樂團大力支持，當中包括聖保羅男女中學、拔萃男書院、拔萃女書院、喇沙書院及聖公會曾肇添中學等師生，還有更多中學，在抗疫期間留家隔空合奏，將正能量帶給DSE考生、前線醫護、清潔工人及每一位香港人，為各界打氣。

「HKU Sync with U」音樂打氣接力計劃，由聖保羅男女中學首先接棒。港大醫學院院長梁卓偉聯同聖保羅男女中學管弦樂團，以及英國London Mozart Players管弦樂團，共近百樂手在家「合奏」《拉德茨基進行曲》，藉此向醫護人員致敬，並用行動呼籲大家留家享「樂」，齊心抗疫。

此外聖保羅男女中小學校長、校董會成員、舊生和一眾師生，當中部分也是港大學生和畢業生隔空合唱由著名作曲家Mr. Mark Hayes所寫的《While I breathe I hope》，以輕快的歌聲為港人打氣。

有份參與「HKU Sync with U」音樂打氣接力計劃，現就讀港大內外全科醫學士的喇沙書院舊生黃子衡表示，由二月至今，香港人已經共同抗疫超過3個月。希望我們的音樂可以帶給香港人更多的正能量堅持下去。

港大歡迎香港各中學的管弦樂團、合唱團或中樂團等樂團參與「HKU Sync with U」音樂打氣接力計劃，用音樂把愛傳給更多人。

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責任編輯：吳卓峰