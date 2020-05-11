理大外衝突油漆工涉藏兩條膠索帶提堂　准保釋候查需守宵禁令

▲ 案件於九龍城法院提堂。（資料圖片）

去年11月理工大學一帶發生激烈警民衝突，警方日前落案再起訴兩名涉案人士，其中1名油漆工人被控於加士居道近香港女童軍總會外管有兩條膠索帶，案件今（11日）於九龍城裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，案件押後再訊，以待警方搜查被告的八達通及手機，期間被告獲准保釋候訊。



被告溫俊林（25歲），報稱油漆工人，被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，控罪指他於2019年11月17日，在紅磡加士居道近香港女童軍總會外管有兩條膠索帶。另案學生鍾家軒（19歲），被控於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道與漆咸道交界行人隧道出口，管有1個銀色扭力扳手及1個銀色六角匙扳手。



兩案件同樣押後至9月7日再訊，以待警方進一步調查，包括搜查兩人的八達通及手機，以及索取法律意見。兩人獲准保釋候訊，期間需遵守宵禁令等。



另外，20歲學生張文皓及20歲售貨員楊芷茵分別涉於2019年11月13日，在土瓜灣遊樂場管有8把六角匙，及在九龍城東九龍走廊近新山道的馬路上放置水馬，張被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，楊則被控1項在公眾地方造成阻礙罪。案件今提堂，兩人暫毋須答辯，案件押後至6月23日再訊，以待警方進一步調查，兩人獲准保釋候訊。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：楊詠渝