【3月喪母】自幼在暴力家庭長大沒有快樂　林夕後悔向亡母大聲說話發脾氣

▲ 林夕接受港台節目《鏗鏘說》訪問，表示自幼在暴力家庭長大。

家庭暴力，是一種很痛、痛到叫人無法呼吸的秘密。人稱「詞神」的林夕接受港台節目《鏗鏘說》訪問，指自己在家庭暴力中長大，但為了保護媽媽，他選擇留守在這個家庭。林夕回想當年曾經大聲與媽媽說話，令媽媽傷心，心感後悔。然而，媽媽在今年3月因急性肺炎突然離世，令他一度未能釋懷，過了首個沒有母親的母親節。

在暴力的家庭中成長

林夕憶述，自己的童年沒有一丁點的快樂，他在一個父權的家庭中成長，爸爸的脾氣非常暴躁。林夕的爸爸有3個太太，所以他有很多兄弟姐妹，隨著成長，他們難以接受爸爸的暴躁脾氣而相繼搬走，只剩下他與父母3人在家中。林夕約在17、18歲的時候，

曾想過那種苦難不知何時才能完結，我覺得人生很難熬下去。

為了保護媽媽留守到最後

但是，為了保護媽媽，不想剩下媽媽承受家庭暴力，林夕選擇留守到最後。他記得，爸爸曾一次發脾氣責罵了媽媽近1個月，經常打爛家中碗碗碟碟，那次林夕為了保護媽媽，他首次向爸爸起義反抗，最後帶著與媽媽離開「這個家」。

在林夕30歲時爸爸離世，他多年後承認，自己的內心有一絲釋放及鬆一口氣的感覺，他相信媽媽同樣感到開心，媽媽從此能夠過著正常的生活。林夕在長大後，十分羨慕一些幸福或正常的家庭，他表示，如果家人能夠溝通，在一個有權力的家庭下勇敢地抗爭，便不會養育出一名「怪獸」。

因媽媽寫出《Shall We Talk》

「詞神」林夕最快可在45分鐘便能完成一首作品，但《Shall We Talk》一曲卻花了10天，事源是與媽媽有關。他回想，當時在一次家庭聚會中，他大聲與媽媽說話，導致媽媽感到傷心，事後林夕相當後悔，「平常對其他人不會亂發脾氣，卻對自己越親近的人越放肆。」反省多時，最後他在一個星期後打電話向媽媽道歉，明白「對不起」三個字的意義。

▲ 林夕曾作出《Shall We Talk》一曲，廣受聽眾喜歡，作詞靈感原來來自其母親。（陳偉能攝）

3月媽媽因病離世

然而，林夕的媽媽今年3月突然因急性肺炎入院，在4天之內離世，媽媽離世對他的打擊甚大，令他一度未能釋懷，哭到抽搐，

原來一鎚打埋嚟，嗰種痛好犀利。

那時，他才能明白，原來一個人不會自我安慰，一定要用時間撫平哀傷。

▲ 林夕因為大聲向媽媽說話，致媽媽傷心而感到十分後悔，其媽媽今年3月因病離世。（影片截圖）

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責任編輯：梁節儀