【全家是天才】父母教出天才7歲讀中學　14歲女神童掀8間美國名牌大學爭奪戰

▲ 14歲女神童Tiara Abraham獲得8間名牌大學取錄。

一名年僅14歲的女神童，竟掀起8間美國名牌大學爭奪戰！該名女神童4歲加入國際天才組織門薩（Mensa）、6歲發掘女高音天賦、7歲入中學、13歲就以GPA「爆4」的滿分姿態高中畢業，其驚人的成績吸引了8間名牌大學取錄，女神童正為入讀哪一間名校而苦惱。

據美國《ABC新聞》報道，現年14歲的印裔女神童Tiara Abraham來自醫生及工程師世家，自小天資聰穎，尤其數理方面表現突出，4歲已獲邀加入國際天才組織門薩（Mensa），7歲便提早讀中學。

嫌學校欠挑戰性 由父母教導為主

不過，Tiara覺得學校的課程太乏味和欠挑戰性，故她除了在私立學校就讀外，大部分知識由父母在家教學。

▲ Tiara的父母一直親自教導子女，又不會強迫子女要做醫生、工程師，由他們順興趣發展。（twitter圖片）

Tiara發現自己具音樂天賦，6歲時竟無師自通唱出顫音技巧，7歲起學習聲樂，自此立志當女高音；10歲時，她更發行了首張專輯《Winter Nightingale》；其後更多次在紐約、奧地利維也納等場地表演。她現能完美演唱德、法、意、西及拉丁等外語歌曲，她為了演唱其他外文，還報讀社區大學的外語課程。

學業上，Tiara快人一步理想達到。去年11月，她以13歲之齡，以GPA 4.0滿分成績高中畢業，之後在社區學院讀了一年副學士。

驚人的成績令她喜獲8間加州名牌大學錄取，包括三藩市州立大學、加州大學、柏克萊加州大學、南加州大學、加州州立大學東灣分校、太平洋大學、加州大學戴維斯分校及加州州立大學薩克拉門托分校等。

▲ Tiara的哥哥11歲便考取3個副學士。（twitter圖片）

哥哥11歲取3副學士學位

Tiara的哥哥Tanishq Abraham也是一名天才，11歲時僅花一年時間就取得3個副學士學位，現正在加州大學戴維斯分校攻讀生物醫學工程學博士。

至於Tiara未必會跟隨哥哥選讀加州大學戴維斯分校，她希望最終能取得音樂博士學位，會視乎哪一間的音樂老師較適合自己。她指出，家族大多是醫生、工程師或科學家，她感激父母沒有強迫她走同一條路，讓她自由發展興趣。

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責任編輯︰林綺玲