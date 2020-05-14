【日本疫情】日本全國「緊急狀態」提前解禁　東京都維持緊急狀態

▲ 日本全國「緊急狀態」實施至今已有逾一個月。

為遏止新冠肺炎疫情，日本早前向全國實施「緊急狀態宣言」，狀態原定於5月31日屆滿，不過由於部份地方的疫情已經放緩，日相安倍晉三宣布對39個縣提前解禁，而疫情較嚴重的東京都及大阪府等8個地區，暫不在首波解禁名單。

日本政府4月7日及16日分兩波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，5月4日正式決定延長到5月底。

日本政府日前也把13個疫情較嚴重地區列入「特定警戒都道府縣」，包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

日本政府這次先行解禁的除了非屬特定警戒的34縣外，還包括特定警戒區域的茨城、石川、岐阜、愛知及福岡5縣，總計39縣。換言之，目前將剩下東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、京都府及兵庫縣等8都道府縣，仍舊維持「緊急事態宣言」。

據悉，這8都道府縣之所以暫時無法解禁的理由，主要是最近一周確診病例「每10萬人超過0.5人感染」，有必要持續採取防止疫情擴散對策。據資料顯示，日本目前的確診病例達到16049宗，死亡個案為678宗。日本周三新增確診病例55宗，這是日本新增確診病例數連續第4天低於100宗。

不過處於解封地區的愛媛縣，當地一間醫院日前出現群組感染個案，包括醫護人員及病人在內至少20人確診，醫院目前已暫停門診2個星期。專家會議提出，如果解封地區疫情反彈，會以感染人數、傳播速度和源頭不明病例作指標，重新判斷。

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責任編輯：王俊賢