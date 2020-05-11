【下午茶】美利酒店1日限定特色下午茶　食Tea看時裝表演

▲ 美利酒店的招牌下午茶，向來很受歡迎。（相片由餐廳提供）

疫情稍為緩和，不如趁著好天氣，出外放風和朋友tea一tea。中環美利酒店近日推出多個特色下午茶，如連同時裝表演、又或可與寵物一起享用的下午茶，只於一天限定供應，不容錯過。

Garden Lounge的「Hide and Seek」下午茶靈感源自本地設計品牌112 mountainyam，由設計新星任銘暉（Mountain Yam）主理。一系列鹹甜點心，以優雅的金色拱形層架盛載，廚師採用野生動物的色彩及非洲的特色食材炮製，重塑這個時裝系列的神髓。

同時這下午茶更加入欣賞主題，便是「Bow To No One」的時裝表演，率先欣賞品牌2020/21秋冬系列。

▲ 下午茶的鹹甜點加入了非洲元素創作，很有特色。（相片由餐廳提供）

有養貓狗毛孩們的主人們，酒店首次舉辦以寵物為主題的下午茶，喵星人及汪星人分別進行，一人限帶一貓或一狗，於花園樓層的Cotton Tree Terrace戶外平台進行，下午茶食物包括適合寵物的零食。

而5月16及17日更會舉辦由Angela Lohse教授的小狗瑜伽課，課後可享用下午茶並學習寵物按摩、拍攝紀念照及帶走小禮物。

▲ 想與寵物一起出外放風，這款下午茶很適合主人們。（相片由餐廳提供）

HIDE AND SEEK下午茶X 112 MOUNTAINYAM時裝表演

地點：花園樓層Garden Lounge

查詢：3141 8888

日期：5月12日

時間：2:30pm-4:15pm

價錢：兩位688元

寵物瑜伽

日期：5月16及17日

時間：11am-12nn

價錢：每位300元 (一人一狗)

地點：1樓The Arches

*參加者需自備瑜伽墊

寵寵愛寵下午茶

日期：5月16及17日（再聚狗朋友）、5月24日（初會貓朋友）

時間：12nn-3pm

價錢：每位330元

地點：花園樓層Cotton Tree Terrace

記者：張頌婷