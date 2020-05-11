【下午茶】美利酒店1日限定特色下午茶 食Tea看時裝表演
疫情稍為緩和，不如趁著好天氣，出外放風和朋友tea一tea。中環美利酒店近日推出多個特色下午茶，如連同時裝表演、又或可與寵物一起享用的下午茶，只於一天限定供應，不容錯過。
Garden Lounge的「Hide and Seek」下午茶靈感源自本地設計品牌112 mountainyam，由設計新星任銘暉（Mountain Yam）主理。一系列鹹甜點心，以優雅的金色拱形層架盛載，廚師採用野生動物的色彩及非洲的特色食材炮製，重塑這個時裝系列的神髓。
同時這下午茶更加入欣賞主題，便是「Bow To No One」的時裝表演，率先欣賞品牌2020/21秋冬系列。
有養貓狗毛孩們的主人們，酒店首次舉辦以寵物為主題的下午茶，喵星人及汪星人分別進行，一人限帶一貓或一狗，於花園樓層的Cotton Tree Terrace戶外平台進行，下午茶食物包括適合寵物的零食。
而5月16及17日更會舉辦由Angela Lohse教授的小狗瑜伽課，課後可享用下午茶並學習寵物按摩、拍攝紀念照及帶走小禮物。
HIDE AND SEEK下午茶X 112 MOUNTAINYAM時裝表演
地點：花園樓層Garden Lounge
查詢：3141 8888
日期：5月12日
時間：2:30pm-4:15pm
價錢：兩位688元
寵物瑜伽
日期：5月16及17日
時間：11am-12nn
價錢：每位300元 (一人一狗)
地點：1樓The Arches
*參加者需自備瑜伽墊
寵寵愛寵下午茶
日期：5月16及17日（再聚狗朋友）、5月24日（初會貓朋友）
時間：12nn-3pm
價錢：每位330元
地點：花園樓層Cotton Tree Terrace
記者：張頌婷