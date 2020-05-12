【國際護士節】Dirty Team三代護士分享心路歷程　退休在即護士難忘助染疫夫婦見最後一面

▲ 醫管局聯網服務總監楊諦岡（左4）及醫管局總護理行政經理潘恩榮（右4）於訪問其間為醫護士送上蛋糕以慶祝國際護士節。（陳靜儀攝）

百年一遇的新冠肺炎疫症今年突席捲全球，為走在抗疫前線的醫護帶來畢生難忘經歷，今日（12日）適逢年度國際護士節，曾為「抗疫團隊」（Dirty team）的三代護士分享心路歷程，有走過沙士的資深護士指，要將當年經驗傳承新一代，坦言感覺到不少後輩經此一疫後已有所成長，「我將來退休都不用擔心」；有90後護士則言自己年輕，沒有家庭包袱，故自願加入Dirty team。

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明愛醫院顧問護士（感染控制）梁佛英，護士生涯已走過40載，沒料到今年7月退休之際，竟再度遇上大型疫症；梁透露，自己沙士時為前線護士，當年已收拾好「走佬袋」，準備萬一確診沙士要隨時入院，惟相隔17年後再遇新冠肺炎，但今次沒有再備「走佬袋」，因相信過往面對各種傳染病累積下來的經驗。

而作為感染控制組顧問護士，該院至今能零醫護確診，加上自己退休前，能再為本港僅110人的感染控制部門，培訓多20多名感染控制科護士，梁佛英表示：

為自己退休劃上完美句號，是有一點捨不得，因為我是喜歡工作的人，但也是時候休息一會。

問到抗疫難忘事，梁憶述，該院有一對年紀老邁的確診夫婦，而該婆婆因有長期病患使病情急轉直下，故需獨自送入深切治療部，惟伯伯家人希望能讓伯伯與其妻子見最後一面，整個醫護團隊便合謀獻計，如設計路線，及為伯伯穿上保護衣等，梁佛英形容：

團隊成就了一件美事。

▲ 梁佛英形容，為一對年紀老邁的確診夫婦於院內相見是「成就了一件美事」（陳靜儀攝）

翻查資料，該對夫婦即是第99宗及100宗確診個案，居長沙灣元洲邨，一直不知感染源頭，其中76歲老婦死亡，為本港4宗肺炎死亡個案中第3宗。

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同樣於沙士時任前線護士的瑪嘉烈醫院部門運作經理（傳染病中心）李韻梅亦透露，媽媽對於自己再次走入隔離病房憂心忡忡，惟她認為，「正正是因為我有沙士經驗，這次我更加要做，將經驗傳承給我的同事」，早期更試過14日沒放假，因每日均有確診患者入院，而自己作為經理，希望陪伴每一名護士接收病人，但相信目前傳染病中心的護士已能獨當一面：

傳染病中心有這班同事，我將來退休都不用擔心了。

▲ 李韻梅相信目前傳染病中心的護士已能獨當一面，「我將來退休都不用擔心」。（陳靜儀攝）

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而沒有在隔離病房工作經驗的90後伊利沙伯醫院註冊護士（內科）劉建樂坦言，自己本來並不打算加入Dirty team，「驚會染病，醫唔返，甚至離世」，惟考慮到自己未婚及年紀較輕，「覺得自己作出的犧牲較少」，經深思熟慮後決定舉手加入，直言知道家人口裏支持但心裏擔憂，「一有確診新聞就馬上傳給我，問是不是（進入）我的病房」，劉又感謝家人在他住酒店3個月期間一直為他送上熱湯：

（在酒店）成日食外賣，有啲湯水飲，好似冇咁多味精。

▲ 劉建樂坦言，自己本來並不打算加入Dirty team，「驚會染病，醫唔返，甚至離世」。（陳靜儀攝）

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記者：鄧凱文