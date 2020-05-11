曹貴子等涉詐騙案續審　證人指不知道董事會曾通過高層減薪議題

▲ 證人黃雪輝 （左）。（經濟日報資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（11日）於區域法院續審。辯方續盤問康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝，指當時董事會已通過高級行政人員減薪的議題，又問及次被告時任財務總監陳麗兒與康宏總裁吳榮輝的關係。黃回應指，不知道當時董事會決定，但指曹曾經向他提過。

被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙及罪。

辯方今續盤問康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝，首先問及次被告陳麗兒與康宏總裁吳榮輝的關係，指當時任職康宏環球的首席財務總監的次被告，曾向黃投訴吳行事先斬後奏，又曾表示「吳榮輝10句說話入面，10句都係大話」，而次被告又曾向黃傾訴，指因工作壓力而患上抑鬱症。黃表示對此有印象，但否認當時次被告的抑鬱症是源於工作。

辯方續指，於2017年5月8日，康宏董事會已通過高級行政人員減薪的議題，質問黃當時是否知情。黃先表示不知情，又指董事會應該未有通過決定，因為她未收到指示。辯方隨即展示黃與次被告的Whatsapp通訊紀錄，指董事會開會當日的早上，次被告曾向黃查詢減薪的安排及工作進度，而黃當時回應沒有進展。

黃供稱，當時的確不知道董事會已通過議題，又指首被告曾向她提出減薪事宜，所以她當時才會這樣回應，又提到一般而言會由公司秘書通知，或收到董事會主席指示；聆訊今午續。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。

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記者：王仁昌