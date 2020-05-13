【降魔的2.0】愛妻號C君每天只想讓太太開心　收入全數「上繳」太太黃天頤

▲ C君在《降魔的2.0》飾演石精靈風獅爺，造型十分搶鏡。

C君（原名鄭詩君）在劇集《降魔的2.0》中飾演石精靈風獅爺，表現生鬼。《降魔的2.0》中風獅爺表面以偷窺女性裙底為樂，其實十分很尊重女性。至於去年12月剛榮升人夫的C君，與《降魔的2.0》角色風獅爺一樣天性浪漫，但C君這份浪漫只會讓太太黃天頤享受。

C君自小患遺傳病地中海貧血，剛榮升人夫的C君，和天頤在婚前已接受檢查，雖得出結果下一代不會受C君遺傳病地中海貧血影響，但二人早有共識，並非一定要生小朋友。他說：「我們不是很熱切期昐生小朋友，覺得我們兩個人的相處亦相當有趣味，也很喜歡現時兩個人的模式。」

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▲ C君在《降魔的2.0》中與黃智雯共浴。（Youtube截圖）

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屬於每事操心的C君，坦言身邊朋友早已為人父母的經驗，反令他非常擔憂小朋友的未來，因此重新考慮做爸爸的責任：「看到身邊已生小孩子的朋友，當中包括陸永，看到作為父母要為下一代的操心，反而令我對生小朋友有少少猶豫。」

C君特釋，尤其是大環境令小朋友彼此間很有競爭性，故令他要多考慮：「現在世界對小朋友的要求太高，我看到小孩在考幼稚園前已經會書寫，內心不禁震驚：『咁叻嘅！』，相比我小時候學習的，他們懂的東西已太多，但現實中原來小孩懂那麼多也不代表屬於叻，因為社會競爭太大。」

▲ C君自認是憂心型父親。（黃建輝 攝）

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她快樂，所以我快樂

天頤曾接受TOPick訪問時曾憶述C君曾親自寫情書，並釘裝成生日禮物送給自己，天頤受訪時眼神流露出甜蜜。

當請教C君還有甚麼「氹老婆絕技」時，C君的回答盡在不言中：「我不認為對太太要好像度橋般，你很喜歡她，和她生活，當然希望她開心，而不會刻意做點甚麼令她開心。我和太太的日常生活已經很快樂，這其實頗甜蜜，在生活之間很有趣味，有時只是望著她的行為已經令我覺得很好笑。」

天頤一個無心的行為可以C君樂足一日，這樣的相處令C君覺得非常溫馨：「可以和一個人相處其實很難的，每天都在同一個空間，你一定要很喜歡和對方相處才能在一起。」

▲ C君和太太經常在IG放閃。（取自黃天頤IG）

從前不敢幻想結婚

對於新婚生活，C君坦言當初不敢幻想結婚，怕一幻想便會猶豫：「當幻想就會變成理性，會覺得以後有人『管住晒』，以我為例，小時候已經不想被父母管束，掙扎了那麼多年終於有能力自立，不用聽別人的話，喜歡幾點睡便睡，但吃宵夜時，突然想到找一個人管自己，如果當初理性的話便會猶豫。」

不過最後C君補充，因為天頤令自己拋開理性：「好鍾意這個人，好想她永遠長存在我身邊，而她關心我，便一定會像媽媽一樣管你，但無辦法，好吧！就當她是媽媽。」

▲ C君認為自己能結婚是幸運。（取自C君IG）

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C君和天頤結婚時，婚禮的背景以書法寫了「幸運」二字，是C君對婚姻的寄語：「我只能說我的婚姻生活，能夠結婚就是幸運，結婚不代表一切的答案，大家看到很多新聞，或者世界的數據告訴我們，結婚可能是悲劇，是一件不開心的事，而你能夠開心，這是一個『幸運』，我就是剛好是這麼一個好彩的人。」

婚後理財變踏實

婚後的C君成為一家之主，他形容自己的理財模式有「極大改變」：「基本上我不擅長理財，現在已經所有錢都會給老婆，但最好笑的事，她比我更不會理財。」

C君大爆天頤連何謂道瓊斯指數也不懂，但自己仍然把所有錢給她，他分析二人在理財上的不同：「她不太懂投資，同時不喜歡亂花錢，對比她，我更懂投資，所以錢在我手時，一方面我只略懂皮毛，一方面又會花錢，不知不覺便把錢花了。所以都是把所有錢給老婆，不求讓錢增加，只希望它不要減少。」

▲ C君認為結婚後人變得踏實。（黃建輝 攝）

雖然天頤掌握財政大權，但C君仍甘之如飴：「沒有和太太在一起，在花費上會不夠踏實，真的很大轉變，我現在很踏實。」

C君雖說著「結婚是不理性」、「有太太會管住晒」等，但口說一套，身體卻很誠實，在天頤面前，C君選擇一切的妥協，能夠在她身邊，便是畢生最大的幸福。

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記者：鄭嘉瑤