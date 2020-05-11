【保健湯水】學生復課前要提升免疫力　中醫師推介4款食療增強體質【內附食譜】

▲ 中小學生復課在即，中醫也推介了湯水及茶飲各兩款，有助小朋友增強內在抵抗力，在復課前打好健康基礎。（iStock圖片）

隨着政府上周宣布各級中小學生將於5月27日起分階段復課，家長都會在為孩子防疫方面作好準備。除了勤洗手、戴口罩之外，中醫也推介了湯水及茶飲各兩款，有助小朋友增強內在抵抗力，在復課前打好健康基礎。

新冠肺炎疫情放緩，復課在即，註冊中醫師徐思濠提醒各家長，在小朋友保健方面，有3點要注意：



1.要注意戴口罩勤洗手，少到人煙稠密的地方，避免跟同學「攬頭攬頸」，要有正確防護知識。

2.作息要有時。早睡早起，不要夜瞓，避免減弱抗病能力。多做運動，有助增強臟腑功能，改善腸胃吸收，扶托正氣，免受外邪所傷。

3.注意飲食。避免進食生冷寒涼或者過於煎炸燥熱的食品，以免影響脾胃吸收，阻礙氣血生成，令身體變得虛弱，容易被外感邪氣所傷。

他指出，在飲食當中，特別要注意均衡飲食︰五穀、肉類、蔬菜、生果，每天都需要，這樣才能令身體更加強壯，有效預防疾病發生。

▲ 註冊中醫師徐思濠表示，無論湯水或茶飲，若每星期可飲用2至3次，效果更佳。（經濟日報資料圖片）

湯水令營養更易被吸收

徐醫師稱，中醫食療經常使用湯水作調理身體，其原理是，只要在湯水材料上加多一點心思，使用一些具有調理身體作用的材料，讓營養分解湯水內，會容易使被腸胃吸收，逐漸令身體變得強壯，減低患病機會。在增強健康方面，這是一個方便又有效的好方法。

飲用多少才會有保健功效？他解釋︰「無論湯水或茶療，若能夠堅持每天飲用，效果會更加理想。 對於一般體質人士，若從保健方向出發，每星期基本一次便可。身體比較虛弱的人士，則每星期不少於3次才會有明顯功效，還要堅持1至兩個月，身體才會逐漸變強。」

兩款湯水推介

1.五指毛桃紅蘿蔔瘦肉湯（4人分量）

材料︰五指毛桃1両、淮山5錢、百合1両、南北杏3錢、蜜棗3粒、陳皮1片、紅蘿蔔兩條、豬𦟌1條。

做法︰紅蘿蔔洗淨切件，豬𦟌洗淨，其他材料分別洗淨，用清水3公升煲兩小時後即可飲用。

功效︰ 健脾開胃、增強抗病能力、預防鼻敏感氣管敏感。

2.太子參粟米雞肉湯（4人分量）

材料︰太子參5錢、圓肉3錢、淮山5錢、粟米兩條、陳皮1片、雞1隻。

做法︰雞劏好洗淨去皮，其他材料分別洗淨，用清水3公升煲2小時後，即可飲湯吃肉。

功效︰健脾開胃、扶正增強抵抗力、助長吸收。太子參生津潤肺。

徐醫師補充︰「小朋友的湯水最講求味道、顏色。這兩款湯水的味道比較甘甜，藥味相對較少，用了紅蘿蔔、粟米這類型的材料配合，顏色較吸引食慾。最重要是容易入口，對小朋友的消化吸收也會有幫助。」

▲ 湯水加入紅蘿蔔後，小朋友會覺得味道更易入口。（經濟日報資料圖片）

兩款茶飲推介

1.黨參百合雪梨乾茶（2至3人分量）

材料︰黨參5錢、百合2両、生薏仁1両、雪梨乾2両。

做法︰材料分別洗淨，用清水兩公升煲45分鐘即可飲用。

功效︰健脾袪濕、補肺生津。

2.荷葉消暑袪濕茶（2至3人分量）

材料︰荷葉3錢、麥冬3 錢、甘草5片、布渣葉3錢。

做法︰材料洗淨，再用8碗水大火煲半小時，作為代茶飲用便可。小朋友飲用，可加一、兩粒蜜棗調和口味。

作用︰消暑、清熱、安神、袪濕、幫功消化。

徐醫師解釋︰「現在已步入暑濕的天氣，最容易影響到腸胃不適，容易痾嘔，又或者會容易出汗多，人心煩躁，影響睡眠。如果我們的湯水用上可以消暑清熱袪濕的材料，便可以對應現在的季節，減低因感受到暑濕的天氣，而影響我們的體質。」他補充，湯水及茶飲，每星期可飲用兩至3次，效果更佳。

記者：胡慧雯