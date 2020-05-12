【疫巿奇招】本地品牌創圓喼潮流打入國際　主攻網購疫境首重優質客服

▲ 本地圓喼品牌品牌，創業僅3年便成功衝出香港，由意大利米蘭著名的10 CORSO COMO時裝店，到全球最大的郵購網站net-a-porter、matchesfashion都紛紛引入。

在新冠疫情下，航空業成重災區，正所謂「牽一髮動全身」，連帶行李品牌亦被牽連，打正旗號走時尚路線的本地行李品牌OOKONN也不例外，究竟品牌如何渡過不知何時才會完結的困局？找來品牌創辦人之一的Anson向大家訴說，就最好不過。

▲ Anson說：「疫情下全球如同搭上同一條船，有待疫情過後才可以回復原貌，但這一次疫情如像detoxic般，大家要趁這機會思考未來的方向。（攝影：程志遠）

以「圓」為本的OOKONN由Anson、Alan和Paul3位年青人於2016年創立，由於行李箱採用突破性的圓形，推出時立時成為時尚圈的話題作，當中有人批評它的實用性，但同時有更多人覺得圓形的行李箱打破了行李箱固有的形態，不少人潮人以帶著OOKONN的行李箱穿梭不同國度為榮。

▲ 創業短短3年多，OOKONN推出了兩款行李箱，包括圓形的Round行李箱，還有去年推出靈感來自小提琴箱的Curve行李箱。（攝影：程志遠）

難得的是，品牌短短3年間成功衝出香港，由意大利米蘭著名的10 CORSO COMO時裝店、到全球最大的郵購網站net-a-porter、matchesfashion都紛紛引入。

本地的落腳點更多，包括Lane Crawford、Harvey Nichols、Kapok和Shine等，Anson笑言有這成績除了產品有創意外，不諱言幸運都很重要。

▲ 作為自己的一盤生意，Anson不時親力親為是少不得的，正所謂「力不到不為財」。（攝影：程志遠）

Anson說：

還記得以前做跨國時裝集團市場總監的日子，每年有充裕的budget，剩餘了的錢都要在年尾前花光為止。 來到營運自己的品牌，頭半年是產品的開發期，因為生產行李箱的模具必須要花上大量的金錢開發，『燒』的錢愈來愈多，那陣子很焦急，當時其中一位拍擋在商討對策過程時，說的一句話給我來記當頭棒喝。

他說：

我們無論如何死都死出大海，不要困在岸邊而死。

就是這句話叫我們3人咬緊牙關堅持目標到底，就是一定要做好眼前的事——行李箱。

▲ 著名的米蘭時裝店10 CORSO COMO，去年引入OOKONN行李箱，有了這個契機，令品牌有更多人認識。（圖片由品牌提供）

以圓打出一片天

名為Round的行李箱是OOKONN首個產品，憑著這個突破性的設計，公司開業第二年就達至收支平衡，營業額比首年多更出700%，試問有這成績怎不令他們高興。不過，就正如Anson所說，世界是圓的，開心過後，不少問題亦隨之而來。

最初品牌只做網上生意，但隨著傳媒報道和朋友互相推介，又得到10 CORSO COMO等名店應邀引進，生產上開始有點趕不及所接下的訂單，須知道我們這些小品牌，落貨量少，生產商自然會將我們的生產訂單排到最後。 於是，我們3人唯有經常親自往返內地廠房督促生產線加快步伐，最彼才能夠趕及貨期，所以常言『力不到不為財』，這句話是千載不變的道理。

▲ 品牌早前在沙田馬場開設了一間Pop-up shop。（圖片由品牌提供）

風浪一浪接一浪

生產趕及訂單，叫Anson和拍擋本以為可以鬆一口氣，但隨之而來的風浪一個大過一個。

他指出，首先是中美貿易戰令出口稅多加了20%，不少海外亭訂單立即由飛機改為船運，但行李箱運輸時所佔的面積很大，加稅後令到入貨的商戶失了預算，最終要將產品價格調高和影響銷情。其次緊貼而來的，是本地發生的社運，品牌市場以本地為主，示威期間少了人去商場購物，銷量自然減少了不少。

不過，最後估不到最大一浪，是突如其來的新冠疫情，Anson表示，訂單減少是必然的，原定今個月前往東京為了配合奧運而作出的大型宣傳都要叫停，這陣子接而連三的事都叫我們沮喪，但人生不就是這樣嗎？

▲ OOKONN的IG做很不錯，圖片來自不同國家拍攝，branding這回事就是這樣建立起來。（圖片由品牌提供）

▲ 產品提供個人化的服務是大勢所趨，OOKONN在行李箱面亦可接大家要求加入英文字和不同顏色的條子。（攝影：程志遠）

做好自己等待疫情過去

以上這些連造夢也沒想到的問題，的確叫Anson頭大如斗，不過，正所謂有失必有得，一連串的事件反而令網上購物的人增加了。

最初網上生意只有亞洲區，現在接下的訂單遍佈全球40多個國家，不少顧客在疫情期間，甚至寧願花上高出行李箱的價錢郵費都要盡快得到心頭好，可見做生意這回事沒有一個潛規則可言。

此外，Anson表示，以前在大公司工作，business plan或許要有3至5年，但現在自己的生意，發覺不要想太長遠的事，要做的是堅持自己理念和vision，做好手頭上每一件事就已經足夠。

特別是在疫情期間，客戶服務要做得比往日更好更完善，例如物流方面，要清楚給顧客了解航運日期，要不時跟進，不要等顧客發問才去解釋，這都是今天在疫情期必須及唯一可做的事。

記者：何偉雄