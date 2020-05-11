【恐怖賣腎】內地恐怖賣腎過程曝光　23歲男生為還債賣腎僅獲5萬元術後淌血回家

▲ 23歲男生為還債賣腎僅獲5萬元術後淌血回家。

內地屢生賣腎事件，河北邢台市新河縣法院近日宣判一宗2018年販賣器官案件，涉案集團當中有14人被判入獄4至7年及緩刑。而買腎過程亦曝光，其中23歲賣腎男生李瑞，為還債而賣腎，他在廢棄廠房接受手術，術後淌血回家，僅收到4.5萬元人民幣（下同，約4.93萬港元）。離譜的是涉案醫生，今年4月仍在醫院任職。

據內地媒體報道，現年23歲的李瑞來自四川宜賓，中學畢業後便外出打工，2018年9月，他因替表哥做擔保，遂需要還債。他其後透過網上，有人提出以4.5萬元賣其腎臟。李瑞經深思後答應賣腎還債，他之後聽從中介人指令，輾轉多地後，抵達山東濟南一間醫院進行體檢，之後被安置在附近的旅館，逗留4日。

為表哥擔保而揹債

据李瑞憶述，在腎移植手術前，賣腎與買腎人士均要進行紅細胞、白細胞血型配對，還要做淋巴毒試驗模擬腎移植後狀態，翌日被送到河北邢台，坐車期間要交出手機並戴上眼罩，最後到達一處廢棄廠房進行腎摘除手術。

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廠房進行腎摘除手術

李瑞稱，手術室內很簡陋，只有一張手術床、兩台他不認識的機器，其他設備甚麼都沒有。手術室內還有三四個戴口罩的人。其中一人穿戴醫生袍和手術帽，其他人均穿著深綠色手術服裝。

李瑞和買腎者接受手術後，他被送到新河縣一所城中村的房間內修養7日。期間有人幫他輸液，並交給他4.9萬元，包括賣腎換得的4.5萬元，和買腎者贈送的4千元利是。

他休息7日後，便乘大巴返鄉，期間一路顛簸，尚未痊愈的傷口又滲出血水。賣腎後，李瑞的身體極差，不能從事重體力勞動，更經常突然暈倒。

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同年11月29日，新河縣警方搗破了該個非法手術室，拘捕14人，整個地下腎臟買賣團夥逐漸浮出水面，案件上月29日一審宣判，14人的組織出賣人體器官罪名成立，其中5人判監4年至7年，另外9人判緩刑。

責任編輯：羅嘉欣

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