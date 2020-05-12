【烹飪教煮】大廚教煮平民美食碗仔翅　煮翅湯不變濁變糊有一個秘訣【有片】

▲ 壹八壹冰室主廚吳俊謙教路，善用隔夜煲湯肉及湯水，來做我們愛吃的港式碗仔翅，令廚餘大翻身！

新冠肺炎疫情下，好媽媽們會常煲有益湯水給家人滋補下，但許多時都會留下「柴皮」的瘦肉無人吃；真的是吃之無味，棄之可惜。好彩有壹八壹冰室主廚吳俊謙教路不要浪費，用來做我們愛吃的港式碗仔翅，令廚餘大翻身，效果佳！

吳師傅說：「用作碗仔翅的瘦肉，根本毋須用新鮮豬肉，因為要把肉撕成幼絲，所以質感和味道不需太講究，要當中調味加重麻油和胡椒粉的分量，那味道就是我們熟悉的碗仔翅味道了。」

他又提到，如果還有隔夜湯水剩，可以不用包裝的清雞湯，「都說了碗仔翅的味道是麻油和胡椒粉味道的混合，所以湯的味道便成其次了。」最後，他又提到現在的素翅在街市很容易買到，想素翅有金黃色澤，只要用少許老抽煮一煮便成。

材料(2-3人分量) 素翅 20克 冬菇 10克 黑木耳 10克 肉絲 5克 雞蛋 1隻 調味 清雞湯 300克 胡椒粉 隨意 麻油 隨意 鹽 少許 少許 少許 粟粉 少許

做法：

1.素翅、冬菇、黑木耳均浸清水30分鐘。

2.把浸好的冬菇、黑木耳切條，煲湯肉撕成幼絲。

▲ 下了素翅後，再加些老抽上色。(趙景隆攝)

3.先把素翅下熱水中稍烚1分鐘，再加入少許老抽上色，撈起瀝乾備用。

4.冬菇絲、黑木耳絲亦用熱水烚約1分鐘，撈起瀝乾備用。

5.倒入清雞湯煮滾後下冬菇絲、黑木耳絲、肉絲和上了色的素翅，下少許鹽。

▲ 把各種材料加入煮到滾起。(趙景隆攝)

6.把加入已發勻的蛋漿，快手兜勻。

▲ 麻油可下多一點，才有街邊碗仔翅風味。(趙景隆攝)

7.下胡椒粉、麻油，最後下粟粉兜勻變稠身即成。

貼士：

加入蛋漿時，宜稍停10秒後再快手兜勻，才不會令翅湯變混濁。

▲ 下蛋液時，宜快手兜幾下，免令翅變太糊。(趙景隆攝)

記者：趙景隆