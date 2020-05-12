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【烹飪教煮】大廚教煮平民美食碗仔翅　煮翅湯不變濁變糊有一個秘訣【有片】

休閒 13:03 2020/05/12

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

壹八壹冰室主廚吳俊謙教路，善用隔夜煲湯肉及湯水，來做我們愛吃的港式碗仔翅，令廚餘大翻身！

新冠肺炎疫情下，好媽媽們會常煲有益湯水給家人滋補下，但許多時都會留下「柴皮」的瘦肉無人吃；真的是吃之無味，棄之可惜。好彩有壹八壹冰室主廚吳俊謙教路不要浪費，用來做我們愛吃的港式碗仔翅，令廚餘大翻身，效果佳！

吳師傅說：「用作碗仔翅的瘦肉，根本毋須用新鮮豬肉，因為要把肉撕成幼絲，所以質感和味道不需太講究，要當中調味加重麻油和胡椒粉的分量，那味道就是我們熟悉的碗仔翅味道了。」

他又提到，如果還有隔夜湯水剩，可以不用包裝的清雞湯，「都說了碗仔翅的味道是麻油和胡椒粉味道的混合，所以湯的味道便成其次了。」最後，他又提到現在的素翅在街市很容易買到，想素翅有金黃色澤，只要用少許老抽煮一煮便成。

材料(2-3人分量)  
素翅 20克
冬菇 10克
黑木耳 10克
肉絲 5克
雞蛋 1隻
   
調味  
清雞湯 300克
胡椒粉 隨意
麻油 隨意
少許
少許 少許
粟粉 少許

做法：

1.素翅、冬菇、黑木耳均浸清水30分鐘。

2.把浸好的冬菇、黑木耳切條，煲湯肉撕成幼絲。

下了素翅後，再加些老抽上色。(趙景隆攝)

3.先把素翅下熱水中稍烚1分鐘，再加入少許老抽上色，撈起瀝乾備用。

4.冬菇絲、黑木耳絲亦用熱水烚約1分鐘，撈起瀝乾備用。

5.倒入清雞湯煮滾後下冬菇絲、黑木耳絲、肉絲和上了色的素翅，下少許鹽。   

把各種材料加入煮到滾起。(趙景隆攝)

6.把加入已發勻的蛋漿，快手兜勻。  

麻油可下多一點，才有街邊碗仔翅風味。(趙景隆攝)

 7.下胡椒粉、麻油，最後下粟粉兜勻變稠身即成。

貼士：

加入蛋漿時，宜稍停10秒後再快手兜勻，才不會令翅湯變混濁。

下蛋液時，宜快手兜幾下，免令翅變太糊。(趙景隆攝)

記者：趙景隆

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