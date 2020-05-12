【烹飪教煮】大廚教煮平民美食碗仔翅 煮翅湯不變濁變糊有一個秘訣【有片】
休閒 13:03 2020/05/12
新冠肺炎疫情下，好媽媽們會常煲有益湯水給家人滋補下，但許多時都會留下「柴皮」的瘦肉無人吃；真的是吃之無味，棄之可惜。好彩有壹八壹冰室主廚吳俊謙教路不要浪費，用來做我們愛吃的港式碗仔翅，令廚餘大翻身，效果佳！
吳師傅說：「用作碗仔翅的瘦肉，根本毋須用新鮮豬肉，因為要把肉撕成幼絲，所以質感和味道不需太講究，要當中調味加重麻油和胡椒粉的分量，那味道就是我們熟悉的碗仔翅味道了。」
他又提到，如果還有隔夜湯水剩，可以不用包裝的清雞湯，「都說了碗仔翅的味道是麻油和胡椒粉味道的混合，所以湯的味道便成其次了。」最後，他又提到現在的素翅在街市很容易買到，想素翅有金黃色澤，只要用少許老抽煮一煮便成。
|材料(2-3人分量)
|素翅
|20克
|冬菇
|10克
|黑木耳
|10克
|肉絲
|5克
|雞蛋
|1隻
|調味
|清雞湯
|300克
|胡椒粉
|隨意
|麻油
|隨意
|鹽
|少許
|少許
|少許
|粟粉
|少許
做法：
1.素翅、冬菇、黑木耳均浸清水30分鐘。
2.把浸好的冬菇、黑木耳切條，煲湯肉撕成幼絲。
3.先把素翅下熱水中稍烚1分鐘，再加入少許老抽上色，撈起瀝乾備用。
4.冬菇絲、黑木耳絲亦用熱水烚約1分鐘，撈起瀝乾備用。
5.倒入清雞湯煮滾後下冬菇絲、黑木耳絲、肉絲和上了色的素翅，下少許鹽。
6.把加入已發勻的蛋漿，快手兜勻。
7.下胡椒粉、麻油，最後下粟粉兜勻變稠身即成。
貼士：
加入蛋漿時，宜稍停10秒後再快手兜勻，才不會令翅湯變混濁。
記者：趙景隆