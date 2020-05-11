涉串謀接收DSE試題　補習名師蕭源等串謀公職人員行為失當罪成

▲ 蕭源被裁定串謀公職人員行為失當罪成。（梁偉榮攝）

中文補習名師蕭源涉於2016及17年中學文憑考試（DSE）中，與妻子及兩名口試主考員，取得該兩年的中文口試試題及評分準則，4人早前否認串謀公職人員行為失當等罪受審，案件今（11日）於屯門裁判法院進行裁決。蕭源及兩名主考員被裁定串謀公職人員行為失當罪罪成，蔡怡則被裁定公職人員行為失當罪名不成立。裁判官裁決時指，蕭源作為補習天王，能第一時間獲得考題，能增加其名聲，為生意帶來好處，而作為其大學同學的主考員向蕭洩密，於考試前「送上」試題，行為是嚴重瀆職，令人咋舌，又指串謀洩密行為嚴重打擊DSE考試的公正性，判罪成的3人即時監禁亦為合適。

▲ 蕭源妻子蔡盈盈被裁定公職人員行為失當罪不成立。（梁偉榮攝）

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源，42歲）、張國權（43歲）、吳宏樑（43歲）及蕭的妻子蔡盈盈（又名蔡怡，33歲）。蕭分別與張及吳被控各1項串謀公職人員行為失當罪，控罪指張及吳向蕭分別披露中文文憑試2016年的口試試題及2017年的口試評分準則。蔡盈盈則被控1項公職人員行為失當罪，控罪指她作為監考員洩露2017年中文寫作卷試題。

4人早前否認控罪，並於去年12月受審。控方於審訊期間，曾呈上兩名被告蕭源與吳宏樑，在2017年中文科口試主考員會議當天的whatsapp對話內容，其中兩人的語音訊息提到，只有主考員才可以得知的「共識題」及評分準則等；其後蕭於開考前5天，在其facebook專頁「蕭源中文組」發布緊急消息，教考生作答「共識題」及考官會如何評分。

控方又指身為2016年中文口試主考員的被告張國權，在考試開考前，及兩節考試之間的時段，以whatsapp傳送試題給蕭。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂