涉串謀接收DSE試題　補習名師蕭源等串謀公職人員行為失當罪成勢判監

▲ 蕭源被裁定串謀公職人員行為失當罪成。（梁偉榮攝）

中文補習名師蕭源涉於2016及17年中學文憑考試（DSE）中，與妻子及兩名口試主考員，取得該兩年的中文口試試題及評分準則，4人早前否認串謀公職人員行為失當等罪受審，案件今（11日）於屯門裁判法院進行裁決。蕭源被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪罪成，兩名主考員各被裁定串謀公職人員行為失當罪罪成。裁判官指行為嚴重瀆職，令人咋舌，串謀洩密行為嚴重打擊DSE考試的公正性，3人被判即時監禁亦合適，先索取背景報告，3人還押至5月25日判刑。

4名被告依次為蕭志勇（又名蕭源，42歲）、張國權（43歲）、吳宏樑（43歲）及蕭的妻子蔡盈盈（又名蔡怡，33歲）。蕭分別與張及吳被控各1項串謀公職人員行為失當罪，控罪指張及吳向蕭分別披露中文文憑試2016年的口試試題及2017年的口試評分準則。蔡盈盈則被控1項公職人員行為失當罪，控罪指她作為監考員洩露2017年中文寫作卷試題。

▲ 蕭源妻子蔡盈盈被裁定公職人員行為失當罪不成立。（梁偉榮攝）

4人早前否認控罪，並於去年12月受審。裁判官水佳麗裁決時指，張為蕭的大學同學，於2016年擔任中文口試主考員，開考前向蕭發出訊息不下於10次，積極地「送上」10天考試的試題，行為是嚴重瀆職，令人咋舌，故裁定張及蕭串謀公職人員行為失當罪罪成。

裁判官續指，吳出席主考員會議後，向蕭提供會議內容，更解釋考生如何答題可以得分或失分，蕭收到資料後隨即在facebook上發片講解，更提到「會議上官方」的說法，兩人行為令某些對考試掌握得不好的考生有優勢，在充滿競爭的DSE考試環境中，些微的分數高低已能影響考生能否考進心儀大學，其洩密行為令人觀感上覺得考試不公，吳雖然是幫助朋友而犯案，但行為屬濫用其職權，裁定吳及蕭兩人串謀公職人員行為失當罪罪成。

裁判官指，蕭作為補習天王，能第一時間獲得考題，增加自己名氣及聲望，為生意帶來好處，而張選擇為大學同學效力，罔顧其保密責任及公眾利益；事後有人向考評局投訴，但沒有證據顯示有2016年考生因此獲得較高分，當年考試亦沒重考，而事實上有沒有考生在考試上獲得好處，則只有蕭及張兩人知道。

至於蔡的行為，裁判官認為未構成濫用公權力，所外洩的試題亦未會幫助考生獲得優勢，故裁定公職人員行為失當罪名不成立。

裁判官斥責蕭「拉張及吳兩人落水」，只為個人生意上的得益。裁判官對於張及吳身為老師被定罪表示遺憾，但強調3人串謀洩密行為嚴重打擊中學文憑考試(DSE)的公正性，案情嚴重，判以即時監禁亦為合適。

代表律師求情指，蕭的出發點並非為影響考試的公正性，但同意觀感上會影響考試公平性，不少學生讚揚蕭是個好的補習老師，希望法庭索取社會服務令報告。張的代表律師則指，張自2018年遭停職，並患上抑鬱症，希望或考慮索取社會服務令報告或判以緩刑處理。裁判官押後判刑至5月25日，以索取背景報告，3人還押候判。

考評局發言人表示，已加強本屆文憑試監考員的利益申報規例，如若禮堂監考員發現試場內有認識的考生，須即時申報。

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記者：林欣樂