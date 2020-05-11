【生命戰士】羅家英患肝癌切前列腺後失禁　跟汪明荃結婚11年生死與共

▲ 羅家英拍健康短片分享抗病路。（大會提供）

羅家英近日為抗癌機構拍攝健康短片，分享曾歷肝癌及抗病的體會，家英哥在片中更談及跟汪明荃如何由相戀至結婚，家英哥亦鼓勵病者勇於面對，一樣可以如他繼續精彩人生。

家英哥在健康教育短片中提及，曾演出《國產凌凌漆》「達聞西」一角，大受歡迎，加上獲金馬奬肯定，到達事業高峰，但竟於2004年突然確診肝癌，其後更一度復發。

雖然患癌，家英哥卻沒有放棄喜劇、粵劇，也因為患病，與阿姐更相惜相守，對二人關係有兩深體會。

家英哥出身粵劇世家，可謂生於舞台，在台上做慣瀟灑架勢的家英哥坦言，2004 年確診肝癌，令他不知所措，「英雄都驚，何況我只是普通人」，當時感到絕望，「以爲無可能再做（粵劇）。」

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▲ 阿姐跟家英哥共度11年婚姻。（取自IG）

他在訪問中細訴與阿姐的一段情，形容：「阿姐在雲端，我在平地，最終能夠一起，是個奇蹟」。當被追問為何當初二人會走在一起時，家英哥不忘搞笑：「我們都空虛、寂寞吧」！他又透露，當年為追悼亡母撰寫訃聞，令家英哥萌生結婚念頭，雖然鼓起勇氣向阿姐求婚，但卻被對方狠狠拒絕。

在一輪愛情長跑後，家英哥本來再無結婚念頭，此時竟反過來被阿姐開口求婚，提議前往拉斯維加斯結婚，最終結束長達20 年的愛情長跑。

走過人生高高低低，家英哥最大體悟是「健康，就是一切」，他稱：「我想做好電影、教好粵劇，沒有好的身體，又怎樣去做呢？我很聽醫生話，該做的檢查必定做，該用的藥一定用」，加上阿姐不時煲湯水滋潤，細心照顧起居飲食，給了他强大的支援。

▲ 二人在公在私都有不少相處機會。（湯炳強攝）

去年，羅家英入院接受前列腺手術，並指自己手術後有失禁後遺症，現時要自備尿布開工。現時家英哥積極投入癌症教育，他坦言，肝癌治療出現突破，新一代標靶藥獲大型研究證實，有效縮少腫瘤，並有效延長無惡化存活期。「更重要的是，藥物更已被納入醫管局藥物名冊，減輕患者的經濟負擔」。

家英哥以自身經歷勉勵患者，保持樂觀的心態，已經贏了一半，加上藥物的突破，更能事半功倍！重點是患者勇於面對，一樣也可以如他繼續精彩人生。