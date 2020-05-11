【新冠肺炎】調查指2成內地人疫情後不願訪港　工聯會認為本港應主動與內地修補關係

▲ 五一黃金週首2天僅錄得219名內地遊客入境，工聯會旅遊聯業委員會主席梁芳遠（中）形容「黃金週變黑炭週」。（冼偉倫攝）

新冠肺炎打擊各行各業。本港旅遊業首當其衝受重創，於剛過去的五一黃金週，首2天僅錄得219名內地遊客入境，與去年同期下跌超過99%。工聯會旅遊聯業委員會主席梁芳遠形容「黃金週變黑炭週」。

工聯會旅遊業委員會於5月1至8日，分別向本港及內地居民發出有關自由行重啟的問卷調查，並成功於本港收回626，及內地611個回覆。調查發現，兩地均少於半數受訪者對疫情後重啟自由行有信心，香港約有33%受訪者認為內地遊客將不願意來港自由行，而內地則有20%受訪者明確表示不會訪港；此外，兩地均有超過60%受訪者同樣認為，影響內地遊客來港與否主要因素是社會事件造成安全隱患。

工聯會旅遊聯業委員會主席梁芳遠表示，本港曾經歷2003年沙士，同時同樣令經濟受重創，慶幸當局推出自由行計劃令經濟重回正軌，更帶動零售業、酒店業及飲食業等復甦，可見自由行對本港經濟復甦及「救市」有著重要地位。

該會認為，若要重新推動自由行，必須先恢復本港是安全城市的形象，及解決社會矛盾。梁芳遠指本港應主動與內地修補關係，令內地旅客願意於疫情後多訪港旅遊，推動經濟；該會建議，本港應加強旅遊配套設施、打造香港文化村，增加本港的獨特性，又認為當局應聘請持牌導遊擔任「旅遊大使」，建立對旅客友好形象等。

該會又認為，內地政府應於疫情過後，局部有序地開放自由行，並對單日到港人次設置上限；又盼當局能配合香港旅遊整體規劃，組織學生及不同群體訪港交流。

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記者：洪芷晴