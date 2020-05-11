【減肥陷阱】就算健康食物也不能多吃　黃凱詩：過多熱量會變脂肪囤積體內

▲ 營養師黃凱詩指出，食物即使健康也不能多吃，多攝取的熱量，亦會轉化成身體的脂肪。

近日，無論哪段時間到超市購物，總會遇上長長的人龍，這天也是一樣，排在我前面的，是兩位太太，她們的身形略胖，其中一位，雖然穿上闊身衫，肚腩仍若隱若現。

脂肪囤積體內致肥胖

她們在討論著︰「這種澳洲牛油果比哥倫比亞的更滑，我每天會吃三個。」「不如你也來試試這牌子的85%黑朱古力，很健康呢！聽說抗氧化能力很高。」

不難知道，她倆很注重健康，對飲食很講究的都市人，不過，她們的「信念」卻有一個通病，就是吃得「太」健康。

任何一種食物，都有其進食限量，就算非常健康的食物，也不能全堆進肚子，攝取過量，雖然能確保特定營養滿分，但同時伴隨的脂肪、糖份和熱量，也會照單全收，久而久之，多攝取的熱量，亦會轉化成身體的脂肪。

▲ 黃凱詩指出，別以為黑朱古力有抗氧化功效就可以多吃，事實上，濃度愈高的黑朱古力，其熱量及脂肪更高。（iStock圖片）

魚肉每餐進食也有限量

這一類被「濫用」的健康食物，除了上述提及的牛油果和黑朱古力外，果仁及乾果也值得注意。

還有香港人很愛的海上鮮，不少人也知道魚肉含較多多元不飽和脂肪，容易不經意地多吃了，甚至有人一餐能幹掉一條一斤的游水魚，但必須緊記，進食多於身體所需的肉類，同樣會以脂肪的形式貯存體內，導致肥胖！

以下是營養師建議的一些食物限吃量（*以健康成年女性，體重約130磅計算）

食物 分量 進食注意 魚類 每餐約4-6湯匙魚肉 首選魚尾、魚背，熱量較低；忌吃魚頭、魚皮、魚腩，熱量最高 肉類 每餐約80-120克（以生肉計） 首選瘦肉、水月展，忌吃排骨；雞肉首選雞胸，雞翼及雞髀脂肪較高 果仁 每日開心果24粒、夏威夷果仁6粒、杏仁12粒 朱古力 每日開心配額28克 濃度愈高的黑朱古力的熱量及脂肪更高

撰文：黃凱詩（營養師）